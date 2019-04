Asens: "És una vergonya que el PSC digui que és l'antídot contra la dreta quan pacta amb la pitjor dreta a Badalona"

El cap de llista d’En Comú Podem, Jaume Asens, ha carregat amb duresa contra el PSC i la seva candidata a Barcelona, Meritxell Batet, per reivindicar-se com el vot útil contra la dreta. "És una vergonya que diguin que són l'antidot contra la dreta quan aquí a Badalona han pactat amb la pitjor dreta, amb la xenofòbica i l'extrema dreta del senyor Albiol", ha etzibat el candidat dels comuns.

En un acte a la plaça de la Dona del barri de La Salut de Badalona, Asens ha recordat alguns dels polèmics episodis que ha protagonitzat Albiol com alcalde i a l'oposició. "Volia segregar els alumnes en funció del seu origen, va prohibir que es toqués 'L'Estaca' i ha insultat les dones d'aquesta ciutat i no ens podem permetre que guanyi les properes eleccions", ha denunciat el candidat de la confluència.

Asens es referia a la prohibició d'Albiol que s'interpretés cap cançó de contingut polític durant la inaiguració del Filmets el 2014 i en qualificar d'"incompetent" l a regidora de Guanyem Badalona Fàtima Taleb, que va denunciar insults racistes per la seva condició de musulmana.

Després de recordar els pactes dels socialistes amb els populars a Badalona, però també a Lleida o a Tarragona, Asens ha sentenciat que "el PSOE és el vot util de la banca per fer Albert Rivera vicepresident del govern (espanyol)". En aquest sentit, ha insistit, com ha fet durant tota la campanya, en què si el PSOE pot triar, triarà Cs, com ha fet en el passat. "No diuen que no hi pactaran perquè és el que volen, Pedro Sánchez és un camaleó polític que es disfressa de lila si està amb nosaltres o de taronja quan pacta amb Cs", ha reblat.

"El PSC es presenta com el vot útil de l'esquerra per frenar la dreta, però només hi ha dues alternatives, un govern feminista amb Podem o un govern amb Cs que ja sabem que pensa del feminisme i que és el que volen les empreses de l'Íbex 35, que és la pista d'aterratge dels fons d'inversió i que obliga els nostres joves a marxar", ha exclamat Asens.

Retrets als partits per avalar l'antifeminisme de Vox

En un acte per reivindicar el feminisme, Asens ha deixat clar que és una pedra angular del projecte de la seva formació. "Ens juguem el futur en aquestes eleccions i ens sentim orgulloses de les dones del 1936 que van lluitar per una societat igualitària com Maria Salvo, que tanca la nostra candidatura", ha subratllat. "L'extrema dreta que vol legalitzar les pistoles, que banalitza el nazisme, que vol acabar amb les autonomies i la llei contra la violència de gènere, arrossega els partits polítics cap a les seves posicions i no només els de la dreta, sinó també els de l'esquerra", ha lamentat Asens.

De fet, ha criticat algunes de les afirmacions més controvertides dels candidats del PP com Pablo Casado o Cayetana Álvarez de Toledo durant la campanya, i ha denunciat que criminalitzen l'avortament o banalitzen les violacions. "És una vergonya que la candidata del PP per Barcelona banalitzi les violacions quan només sí és sí i lluitarem per impedir sentències com les de 'La manada' portant al Congrés la reivindicacions del 8 de març, que ens marquen el camí", ha revelat el cap de llista.

Així mateix, ha tornat a explicar que volen instaurar "un ministeri de feminisme que acabi amb la bretxa salarial i amb les agressions masclistes. perquè la desigualtat deixi de tenir rostres de dona". La número 6 d ela candidatura, Maria Freixanet, ha advertit, per la seva banda, que "el feminisme s'ha de notar a la vida a gent i el PSOE encara no ha firmat el conveni per dotar de drets a la treballadores de la llar i tampoc ha derogat la reforma laboral que externalitza la feina de les cuidadores, netejadores o treballadores sexuals". "No n'hi prou que no governi la reacció masclista (en al·lusió a la triple dreta) sinó que cal avançar i conquerir drets", ha afegit.

L'exalcaldessa Dolors Sabater saluda, però marxa abans de l'inici de l'acte

Abans de l'inici de l'acte, l'exalcaldessa Dolors Sabater ha passat a saludar els que fins ara han estat els seus companys de viatge després que hagi decidit fer una candidatura àmplia amb la inclusió d'ERC, que no ha estat avalada pels comuns, que presenten llista pròpia. De fet, l'acte ha estat presentat per Aïda Llauradó, candidata a l’alcaldia pels comuns, amb qui Sabater ha xerrat uns minuts, com també ha fet amb Asens, minuts abans que s'iniciés el míting i marxés acompanyada del regidor Francesc Duran.