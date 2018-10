L'Audiència Nacional manté Villarejo a la presó

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha rebutjat una vegada més posar en llibertat provisional l'excomissari José Manuel Villarejo, que continuarà a la presó d'Estremera per la seva implicació en l''operació Tàndem'. El magistrat considera que es manté el risc de fuga, fa notar la pena de caràcter greu que podria imposar-li la sentència i recorda que les línies d'investigació continuen obertes.

D'altra banda, De Egea destaca l'"absoluta falta de col·laboració de l'investigat amb la instrucció del procediment". El policia jubilat està empresonat des de principis de novembre de l'any passat, investigat per suposats delictes de blanqueig, organització criminal i suborn.

"Si no m’alliberen aviat, hi haurà novetats a finals de setembre. I la traca final... abans de Nadal", va dir Villarejo als seus companys reclusos aquest estiu, segons va publicar recentment 'El País'. El primer avís de Villarejo haurien sigut les gravacions publicades per 'OK Diario' i 'El Español', on l’amiga de Joan Carles I Corinna zu Sayn-Wittgenstein carregava contra el rei emèrit. El segon, les que ha difós el nou digital 'Moncloa.com' i que han fet perillar la continuïtat de Dolores Delgado com a ministra de Justícia.