L'Audiència Nacional arxiva la causa contra cinc militants de Poble Lliure per enaltiment del terrorisme

L'Audiència Nacional ha arxivat la causa contra set activistes independentistes, cinc dels quals militants de Poble Lliure, acusats d’enaltiment del terrorisme per homenatjar Julià Babia l’any 2017 en el 30è aniversari de la seva mort en accident. Poble Lliure ha remarcat en un comunicat que "sempre ha considerat que la causa, iniciada a instàncies de la Guàrdia Civil, era un despropòsit inserit dins la causa general contra l’independentisme duta a terme per part dels aparells de l’Estat amb la voluntat de vincular independentisme i violència".

Els fets es remunten a l'acte d'homenatge que es va fer el febrer del 2017 al militant independentista a Castelló de Farfanya, on havia mort en accident de trànsit 30 anys enrere. La fiscalia va vincular Babia a l'organització Terra Lliure, tot i que mai es va demostrar cap vinculació ni va estar encausat per aquest motiu. Entre els encausats hi havia Ferran Dalmau, l'exdiputat Albert Botran, Marcel·lí Canet, Marcel Casellas, Toni Casserres, Josep Maria Cervelló i el portaveu de l'organització, Guillem Fuster.

Els investigats que han hagut de declarar davant d’un jutge durant els mesos que la causa ha estat oberta sempre han defensat Babia "com un militant que va entregar els millors anys de vida a la lluita independentista". També van declarar en seu judicial que "si l’independentisme és avui compartit per una majoria social a Catalunya és gràcies a la tenacitat, el compromís i l’entrega d’aquells que, en anys més difícils per la causa, n’havien sigut les bases i van obrir el camí que avui transitem".