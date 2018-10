L'Audiència Nacional manté el confinament de Tamara Carrasco perquè els CDR "continuen actius"

Fa mesos que Tamara Carrasco, l'activista del CDR de Viladecans investigada per l'Audiència Nacional, no pot sortir del seu poble, una situació de confinament que continuarà, tal com va dictaminar el magistrat que instrueix la causa, Manuel García Castellón, en una interlocutòria la setmana passada avançada per 'El Món' i a la qual ha tingut accés l'ARA. L'argument principal, que també sosté la fiscalia, és que l'activitat dels CDR "no ha cessat", de manera que deixa la situació de Carrasco en mans de terceres persones.

L’advocat de Carrasco, Benet Salellas, ha afirmat aquest dilluns en roda de premsa que la privació de llibertat de moviments “no té cap base jurídica” i ha instat el jutge a concretar quins delictes atribueix a l’activista, que no estan definits sis mesos després de la seva detenció. “Això és innovar en el món del dret per tal de construir un univers d’excepcionalitat amb tot allò que té a veure amb la gent implicada en el procés independentista”, ha lamentat l’advocat Benet Salellas, que ja ha avançat que presentaran un recurs d’apel•lació contra la interlocutòria. El lletrat s’ha mostrat “sorprès” davant els arguments del jutge perquè “ningú ha il•legalitzat els CDR ni existeix cap resolució judicial que digui que allò que fan els CDR és il•legal” i ha assegurat que “s’utilitza la Tamara com a una hostatge de futures accions”.

Al seu torn, Carrasco, acompanyada d’una vintena de veïns de Viladecans, ha qüestionat que sigui “legal” la decisió del jutge de mantenir-li les mesures cautelars i ho ha atribuït a una “jugada política”. “Ens van triar a mi i a l’Adri per aplicar la doctrina de la por mitjançant la repressió”, ha dit en referència a l’altre activista del Baix Llobregat buscat per la justícia. Vers els arguments de l’Audiència Nacional, hi ha respòs contundentment: “Em podreu tenir tancada a Viladecans o a la presó, però no em moureu ni un centímetre dels meus principis ni fareu que el poble es desmobilitzi”.

Pendents que es concretin els càrrecs

Pel que fa al curs que segueix la investigació, Benet Salellas ha criticat que l’Audiència Nacional segueixi dirigint la causa malgrat el magistrat no ha concretat de quins delictes s’acusa Tamara Carrasco. L’advocat ha recordat que els desordres públics –l’altre delicte que la justícia podria atribuir a l’activista- és competència dels jutjats d’instrucció ordinaris, subratllant que l’Audiència només pot encarregar-se de la causa si es confirma la investigació per terrorisme.

Salellas ha lamentat que “la investigació està anant al revés”, insistint que el procediment “normal” seria concretar els fets delictius i posteriorment procedir a les detencions. “Però aquí primer han detingut una persona, després l’estan investigant i deixen pel final la qualificació dels delictes, sota la presumpció que s’està davant un delicte greu”, ha criticat el lletrat, perplex per la falta de concreció sis mesos després de la detenció.

“El llançament de pintura no és violència terrorista”

Benet Salellas ha demanat “rigor” vers la possibilitat d’una acusació per terrorisme, insistint que és una acusació “greu” relacionada amb “delictes contra la vida, bombes o segrestos”. “És cert que l’estat espanyol ha estirat el concepte de ‘terrorisme’ com un xiclet per encabir-hi fets que no són d’aquesta gravetat”, ha apuntat, assegurant que “és evident que un enfrontament contra la policia o un llançament de pintura no són violència terrorista”, en referència als incidents de les darreres manifestacions independentistes.

Encara en relació als aldarulls de les últimes mobilitzacions i a les explicacions que va donar el conseller d’Interior sobre les càrregues policials dels Mossos d’Esquadra, Tamara Carrasco ha lamentat que Miquel Buch parlés d’evitar “enfrontaments violents”. L’activista creu que s’ha utilitzat “un llenguatge que no toca” i ha afirmat que “la Generalitat no fa cap favor parlant de violència quan no n’hi ha hagut”.

En aquest sentit, i respecte a la privació de llibertat de moviments que manté el jutge per la continuïtat d’activitat dels CDR, Carrasco ha dit que no li “toca” pronunciar-se sobre la mobilització dels Comitès de Defensa de la República i ha garantit que seguirà “utilitzant els drets de dissidència política i d’expressió”. “I els CDR no m’han de demanar pas permís per mobilitzar-se”, ha conclòs.