L'Audiència Nacional manté el secret de sumari en els arxius encriptats del 'cas Villarejo'

La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha acordat aquest dimecres l'aixecament del secret de sumari de la operació Tàndem, excepte pel que fa a la part documental encriptada del material confiscat al comissari jubilat José Manuel Villarejo, documents que han de ser descodificats amb ajuda del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

El tribunal ha decidit així estimar només en part el recurs que va presentar la Fiscalia Anticorrupció, que es va oposar a l'aixecament del secret acordat pel jutge instructor, Diego de Egea, però només l'accepta pel que fa a la part encriptada. Les parts personades en la causa sí que podran tenir accés a la resta de documents, ja sigui en suport paper o digital.

La Fiscalia va demanar a la sala mantenir el secret sobre tota la peça i, subsidiàriament, sobre la part que encara no s'ha pogut desxifrar, ja que la gran majoria dels arxius digitals confiscats a Villarejo estaven codificats. Ara, el tribunal accepta aquesta petició subsidiària d'Anticorrupció i decideix aixecar el secret només del que ja s'ha aconseguit fraccionar i que ha donat lloc a l'obertura de diverses peces separades dins del cas Tàndem, en què s'investiguen les activitats de Villarejo.

Els fiscals del cas demanaven que es mantingués el secret sobre els documents encriptats per "prevenir una situació que pugui comprometre el resultat de la investigació" i la sala creu que, en efecte, cal "distingir entre la documentació analitzada i les diligències personals practicades, i les que estiguin pendents de pràctica i d'anàlisi documental per la Unitat d'Assumptes Interns del Cos Nacional de Policia".

Per als magistrats "no és qüestionable" que les parts hagin de poder accedir a la resta de documents ja analitzats per la Policia Nacional, tant en paper com en suport digital. D'altra banda, l'Audiència Nacional també té en compte els càrrecs que va ostentar Villarejo i diu que, si apareix material sensible, s'haurà de revisar abans de lliurar-lo a les parts, "perquè no es pugui comprometre la seguretat de l'Estat o s'impedeixi compartir informació que pogués estar legalment classificada".

Aquesta decisió es refereix únicament a la peça principal del cas Tàndem, l'anomenada King, en la qual s'investiga, entre altres coses, un encàrrec a Villarejo per treure-li els draps bruts a un fill del dictador de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang, fet al excomissari per un enemic polític d'aquest país.