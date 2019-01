L'Audiència Nacional fixa per al 5 de febrer la vista prèvia al judici a Trapero

Davant l'inici imminent del judici als presos polítics al Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional també s'ha pronunciat i ha fixat per al pròxim 5 de febrer la vista prèvia al judici contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.



Així doncs, i a petició dels advocats de l'exsecretari general d'Interior, César Puig, la Secció Primera de la Sala Penal resoldrà sobre la seva competència per jutjar Trapero i Puig, així com l'exdirector dels Mossos Pere Soler, i de la intendent Teresa Laplana. Les vistes, que seran públiques, i tot estar fixades per al 5 de febrer, fonts del tribunal apuntaven el mes de desembre passat que el judici no es faria fins a l'estiu malgrat confirmar-se la competència.

Així, Trapero s'enfronta a una petició d'11 anys de presó per un delicte de rebel·lió, sol·licitat per la fiscalia pels fets del 20 i 21 de setembre davant de la conselleria d'Economia. La mateixa pena demanen per a Puig i Soler, i la rebaixen per a la intendent Laplana, per la qual demanen 4 anys de presó per un delicte de sedició