L'Audiència Nacional confirma la seva competència per investigar els quatre acompanyants de Puigdemont

La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat aquest dilluns la seva competència per investigar les quatre persones que acompanyaven l'expresident Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya. Considera que el suposat delicte d'encobriment que atribueix a les quatre persones que anaven amb Puigdemont es va començar a cometre a Espanya, ja que van sortir del país amb la intenció d'ajudar-lo en el seu viatge per carretera des de Finlàndia fins a Bèlgica.

Així ho manifesta el tribunal en una interlocutòria en la qual ha rebutjat l'incident de nul·litat presentat pels dos Mossos d'Esquadra que el van acompanyar, Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea. Tots dos són investigats, juntament amb l'empresari Josep Maria Matamala i l'historiador Josep Lluís Alay, per delicte d'encobriment en relació a l'ajuda que van prestar a Puigdemont quan va intentar tornar a Brussel·les tot i l'euroordre dictada pel jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena.

Els dos mossos que van presentar el recurs entenien que els fets que s'investiguen van tenir lloc en territori alemany i que no es donen els requisits que marca la llei orgànica del poder judicial per poder-los jutjar a Espanya: que els fets siguin delicte a Alemanya o que la fiscalia hagués presentat una querella. Els jutges, en canvi, consideren que s'ha d'investigar com es va ajudar Puigdemont perquè eludís la causa al Suprem.

"Per tant, s'haurien comès també en territori espanyol", assenyalen els magistrats, ja que almenys els dos mosssos i Alay "havien sortit d'Espanya" amb la intenció de "reunir-se amb Puigdemont a Bèlgica, els dos primers, i a Hèlsinki el tercer". Es tracta, explica l'acta, de dos mossos en actiu que es van desplaçar de Barcelona a Bèlgica mentre gaudien de permís "per prestar l'assistència que necessiti" a Puigdemont.

Alay, que ocupava el càrrec d'assistent tècnic de Presidència i comissari de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, es va desplaçar a Hèlsinki per ser al costat de Puigdemont en un acte a la universitat i va decidir acompanyar-lo per carretera fins a Bèlgica -en lloc de tornar a Espanya en el vol que ja tenia comprat, assenyalen els jutges-, "en el viatge que emprenia per presentar-se davant les autoritats judicials d'aquest país".

"Quan es van iniciar les actuacions hi havia indicis que els investigats podrien haver actuat amb abús de funcions públiques, atesa la seva pertinença a la policia autonòmica catalana i el seu càrrec a la Diputació Provincial de Barcelona, per ajudar el senyor Puigdemont a sostreure a l'acció de la justícia espanyola, havent iniciat els fets executius del delicte d'encobriment a Espanya, fet que faria innecessària la concurrència dels requisits de perseguibilitat que estableix l'article 23 de la LOPJ ", afirma la sala.

El tribunal afegeix que, d'acord amb el que estableix el Tribunal Suprem sobre el principi d'ubiqüitat, "el delicte es comet en totes les jurisdiccions en què s'hagi realitzat algun element del tipus", i serà el jutge que primer hagi iniciat actuacions el competent per a la seva instrucció, en aquest cas, el jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional.

Tot i que la sala atorga a l'Audiència tota la competència per instruir aquesta causa, també remarca que pot demanar informació precisa de la punibilitat dels fets a Finlàndia, Dinamarca o Alemanya (els tres països per on va passar Puigdemont) per si de la investigació se'n deriva que cap dels actes que s'atribueixen als seus acompanyants va ser realitzat a Espanya. També dona l'opció a la fiscalia d'interposar una querella si així ho considera procedent. Tot i que el ministeri públic va deixar d'investigar i va remetre el cas al jutjat d'instrucció, el fet que hagués presentat un recurs perquè se seguís investigant "evidencien la seva voluntat que el procés continuï fins a sentència".