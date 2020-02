L'Audiència Nacional canvia una data per desestimar un recurs de Gonzalo Boye

L'Audiència Nacional va desestimar el recurs de súplica de l'advocat Gonzalo Boye amb un argument, aparentment, erroni. Es tracta de l'escrit que va presentar després que el tribunal reclamés al lletrat la indemnització que havia de pagar a Emiliano Revilla, segrestat per ETA el 1988, i li decretés un embargament dels comptes. L'advocat de Carles Puigdemont va presentar el recurs de súplica a l'Audiència Nacional per aturar el procediment, però la secretària judicial va emetre una diligència en què informava que el recurs no era vàlid perquè s'havia enviat un dia més tard del termini màxim que estava previst.

Segons els terminis establerts, el recurs es podia enviar fins al dia 12 de febrer i, segons la secretària judicial, Boye el va enviar el dia 13. Ara bé, segons el portal Lexnet, a través del qual va presentar el recurs l'advocat, Boye va fer arribar el seu escrit el mateix dia 12 a la una del migdia.

D'aquesta manera, l'Audiència Nacional hauria desestimat un recurs perquè estava fora de termini quan en realitat no ho estava. Tot plegat s'emmarca dins la causa que l'Audiència Nacional va obrir contra Boye arran de la indemnització que havia de pagar a Revilla i després de constatar que el cas no havia prescrit. Boye va ser condemnat el 1996 a 14 anys de presó i a pagar 200 milions a la víctima del segrest. El 2003, un cop complerta la pena, el cas va ser arxivat al declarar-se insolvent. Ara fa dos anys, però, Revilla va reclamar la indemnització i l'Audiència considera que la compensació no ha prescrit i, per tant, ha decretat l'embargament dels seus comptes.