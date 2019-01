L'Audiència Nacional investiga si l'informàtic del CGPJ va donar dades judicials a Villarejo

El jutge del cas Tàndem, Manuel García Castellón, ha citat com investigat al cap de la secció d'informàtica judicial del Consell General del Poder Judicial (GGPJ), Juan Carlos Garcés, davant la sospita que pogués haver donat informació judicial a l'excomissari José Manuel Villarejo, segons ha avançat 'El Español'.

Està investigat en la peça anomenada Land, sobre la contractació de Villarejo per part de Susana García Cereceda per espiar, usant dades confidencials als quals accedia il·legalment, la seva germana Yolanda, en relació a la milionària herència del pare d'ambdues, Luis García Cereceda , fundador de la urbanització la Finca, de Pozuelo d'Alarcón. Sense informació oficial sobre el cas, fonts de l'òrgan de govern dels jutges apunten a Efe que no s'ha pres de moment cap decisió en el si del CGPJ.

Des de fa 12 anys Garcés està al capdavant de la secció d'informàtica judicial, encarregada de la compatibilitat dels diferents sistemes de les comunitats autònomes i també del Punt Neutre Judicial, la xarxa que fan servir els jutjats per consultar dades de ciutadans en bases d'entitats financeres, registres i organismes públics, des de l'Agència Tributària a la Seguretat Social. Des del seu lloc té també accés a les dades de tots els jutges.

En declaracions al mitjà digital Confilegal, Garcés s'ha desvinculat del cas Tàndem i s'ha especulat amb la possibilitat que el seu nom hagi aparegut en la documentació de la causa perquè, com a responsable d'informàtica judicial, signatura tots els certificats de seguretat de les consultes que es realitzen al Punt Neutre Judicial. Segons apunta, és possible identificar a qualsevol persona que hagi fet una consulta a través d'aquest sistema.