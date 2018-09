L'Audiència Nacional investiga si Garzón va cobrar del comissari Villarejo

L'Audiència Nacional investiga si l'exjutge Baltasar Garzón va cobrar del comissari José Manuel Villarejo per fer de mitjancer per evitar l'extradició de l'empresari Ángel Pérez-Maura, reclamat a Guatemala, segons ha avançat 'El Confidencial'.

L'Audiència Nacional ha confirmat aquest dimarts que el jutge que investiga el cas Tàndem, Diego de Egea, té oberta una peça secreta per investigar com es va produir aquest procediment. Concretament, investiga si Garzón va cobrar diners per part del comissari Villarejo per fer gestions i evitar aquesta extradició.

Precisament en aquesta peça, tal i com també avançava dilluns 'El Confidencial', el jutge investiga quin paper va tenir la ministra de Justícia, Dolores Delgado, mentre era fiscal a l'Audiència Nacional. Delgado va qualificar de "rotundament fals" que tingués cap relació amb Villarejo, ni amb aquest expedient d'extradició.

Al seu torn, Garzón també ha qualificat de "rotundament fals" que intermediés amb l'excomissari a la presó José Manuel Villarejo per paralitzar l'extradició d'aquest empresari i ha lamentat que les "filtracions" busquin acabar amb una "persona honesta "com Delgado.

En declaracions a Europa Press, Garzón ha anunciat que estudia emprendre accions legals contra les informacions que el relacionen amb Villarejo. A més, Garzón ha defensat que "no té res a veure" amb l'extradició de Pérez-Maura i que és una cosa que "es demostrarà i quedarà totalment clar". "Em sembla una canallada", ha sentenciat.