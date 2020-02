L'Audiència Nacional prorroga la investigació del cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha prorrogat un any més la instrucció del cas 3%, que investiga el presumpte pagament de comissions a Convergència Democràtica (CDC) a canvi d'adjudicacions públiques a les empreses que les abonaven. Segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ARA de fonts jurídiques, De la Mata ha allargat un any més la seva investigació després que el 23 de febrer s'acabés l'anterior termini que s'havia donat.

El fiscal anticorrupció, José Grinda, va ser qui va demanar aquesta pròrroga, perquè, tot i que la instrucció encara la seva fase final, considera que encara li queda alguna diligència per fer. Per exemple, vol indagar en el concurs per adjudicar la gestió de l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que va guanyar Acciona per davant d'Agbar, tot i que el Tribunal Suprem va anul·lar posteriorment la licitació. En concret, els investigadors de la Fiscalia analitzen les donacions a les fundacions de l'òrbita de CDC en les dates pròximes al concurs d'ATLL, per si el partit havia rebut alguna comissió encoberta a canvi de l'adjudicació.

La investigació d'aquest cas va començar en un jutjat del Vendrell i ha acabat a l'Audiència Nacional, previ pas pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pel suposat perjudici a l'economia nacional espanyola, a part de la complexitat del cas. La instrucció ha combinat declaracions presencials a la seu del tribunal, a Madrid (com la del responsable de finances del PDECat, Jordi Oliveras, que va desvincular el partit de l'antiga CDC), amb operacions policials (com l'escorcoll en diverses consultories a finals del 2018).