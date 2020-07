Avança el muntatge per apartar el fiscal del cas Villarejo davant la passivitat de la Fiscalia

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid (TSJCM) ha obert diligències informatives per investigar Ignacio Stampa, un dels dos fiscals a càrrec del cas Villarejo, d'acord amb una denúncia de Vox. El TSJCM ha designat instructor al tinent fiscal, Carlos Ruiz Alegría. La denúncia de Vox va ser dirigida a finals del passat mes de juny a la Fiscalia Anticorrupció per sis possibles delictes: denúncia falsa, fals testimoni, simulació de delicte i estafa processal. La Fiscalia General de l'Estat la va reenviar la setmana passada al TSJCM, tenint en compte que el fiscal és aforat.

La denúncia de Vox és el primer pas d'una querella per estafa processal, segons assenyalen fonts judicials. Un dels instigadors és l'advocat Miguel Durán, que ja va anunciar la presentació quan la Fiscalia General de l'Estat va obrir les primeres diligències, arxivades, sobre el cas en l'última setmana de juny.

Encara que l'acció està vinculada a la peça número 10 del cas Tàndem-Villarejo, l'anomenada peça Dina, en relació amb el telèfon robat a Dina Bousselham, exassessora de Pablo Iglesias, l'objectiu és separar un dels dos fiscals que està des del començament en el cas. Fonts judicials assenyalen que l'acció de Vox s'emmarca en els esforços d'aconseguir l'admissió a tràmit d'una querella per estafa processal, cosa que podria obligar la Fiscalia Anticorrupció a apartar –mentre durin les actuacions– el fiscal Stampa del cas Villarejo, en la instrucció del qual participa amb el fiscal Miguel Serrano des de la seva gestació el 2017, abans de la detenció de l'excomissari.

La defensa del policia empresonat des del novembre del 2017 ja ha anticipat que sol·licitarà apartar els fiscals de tot el procediment si es demostren els seus vincles amb Podem, ja que, sosté, quedarien invalidats per a totes les peces en què la formació està personada, més d'una vintena. Segons fonts judicials, això és un muntatge basat en rumors que ha aconseguit expulsar Pablo Iglesias com a perjudicat del procediment –tot i ser l'objectiu de les filtracions de Villarejo– i convertir-lo ara en l'objectiu de la investigació del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón –sense estar imputat, ja que és el Tribunal Suprem el que hauria investigar-lo, al ser aforat–, cosa que ha sigut possible per la passivitat de la Fiscalia General de l'Estat.

Els fiscals Stampa i Serrano no han pogut fins ara presentar al·legacions amb relació a les falses afirmacions que difonen els mitjans beneficiaris de les filtracions de Villarejo, mentre l'ofensiva contra ells ha anat en augment.