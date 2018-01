Els Avis per la Llibertat tenien dret a manifestar-se durant la campanya, segons admet la Junta Electoral

Els Avis i Àvies per la Llibertat que es manifestaven durant la campanya electoral, tenien dret a fer-ho. Així ho reconeix ara la Junta Electoral Central (JEC) compartint, per tant, el criteri de la resolució emesa pel Síndic de Greuges en què consideraven les concentracions emparades pel dret constitucional de reunió.



El Síndic va recollir més de 200 queixes del col·lectiu d'avis durant el període electoral arran de la decisió de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de prohibir-los les reunions. Els avis i àvies de Reus pretenien manifestar-se cada dia pacíficament durant la campanya electoral del 21D amb l'objectiu de reclamar la llibertat del vicepresident Junqueras i els consellers, així com també dels líders d'ANC i Òmnium.



En la resolució, el Síndic de Greuges demanava una interpretació àmplia d'un dels drets fonamentals que s'inclouen a la Constitució Espanyola, el de reunió. Tot i lamentar que en el moment es va vulnerar aquest dret, el Síndic ha valorat positivament la resposta de la JEC.



Malgrat que la Junta Electoral ha acabat donant la raó als Avis per la Llibertat, en la seva resolució els recorda que podrien haver presentat un recurs de caràcter urgent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.