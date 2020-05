Ayuso investigarà la polèmica del seu apartament de luxe però apuntant contra Ciutadans

Creixen les turbulències al govern de la Comunitat de Madrid. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat aquest dijous al matí durant el ple de l'Assemblea de Madrid que engegarà una investigació interna per aclarir la polèmica sobre l'aparthotel de luxe en el qual s'allotja des que va començar l'estat d'alarma. Ara bé, no perquè consideri que ella ha actuat de forma irregular, sinó per determinar qui de la conselleria de Polítiques Socials, que encapçala Cs, va fer públic un contracte erroni amb l'empresa Room Mate, la propietària del seu apartament. "L'únic estrany ha sigut un contracte que s'ha pujat casualment mal posat –al Portal de Contractació–, del qual s'ha assabentat una periodista i que, en el moment en què ho ha sabut, s'ha despenjat en hores estranyes", ha assenyalat a preguntes d'un diputat de Més Madrid.

Ayuso es refereix al fet que dimarts la conselleria de Polítiques Socials publiqués un contracte a dit de més de mig milió d'euros en què apareixia com a adjudicatari Room Mate, l'empresa hotelera dirigida per Kike Sarasola i on s'allotja la presidenta madrilenya. Poc després es va publicar un nou contracte, de 240.000 euros, en què l'adjudicatària era la Coordinadora del Tercer Sector, que s'està ocupant de gent gran que amb motiu de la pandèmia han estat traslladades a un hotel de Room Mate.

Va ser un "error", segons va dir la conselleria de Polítiques Socials, liderada pel conseller Alberto Reyero, de Cs. Aquest dijous s'ha donat a conèixer que Reyero ha destituït el secretari general tècnic de la conselleria, Miguel Ángel Jiménez, i ha atribuït el cas a un error administratiu. Segons ha informat Polítiques Socials, s'ha procedit a corregir les quantitats del contracte i l'adjudicatari, però encara queda el dubte de l'origen d'aquest error. Aquest mateix departament era el que dirigia fins abans de l'arribada del coronavirus les residències de gent gran, assenyalades a Madrid per la quantitat de víctimes mortals i sota la lupa de la Fiscalia. Ayuso va decidir que les competències sobre aquests centres passessin a mans de la conselleria de Salut, dirigida pel PP.

Els dubtes i sospites envolten el govern autonòmic, que ha passat a copar el focus mediàtic des que es va embolicar amb l'avanç en el desconfinament a la Comunitat. La setmana passada va dimitir la directora general de Salut Pública, que era partidària de la prudència amb el pas a la fase 1, i Ayuso va situar el director de l'hospital d'Ifema com a número dos de la conselleria de Salut. A més, en la remodelació del departament, ha destituït el director general de l'àmbit sociosanitari. En la decisió sobre avançar en la desescalada es va produir una topada entre el vicepresident, Ignacio Aguado, de Cs, i la presidenta, que inicialment preferia esperar.

Ayuso s'ha guanyat els titulars dels mitjans els últims dies, però algunes declaracions i decisions seves ja havien estat controvertides des que va arribar el coronavirus a Espanya. Les més recents són l'aglomeració que va protagonitzar durant la jornada de tancament de l'hospital de campanya d'Ifema, que vulnerava les mesures de protecció sanitària. Davant l'escenari d'un possible rebrot, Ayuso menystenia aquesta possibilitat assegurant que "cada dia hi ha atropellaments i no per això es retiren els cotxes". Un altre punt fosc de la seva gestió va ser la contractació de menús de menjar ràpid de Telepizza i Rodilla per a famílies vulnerables, i sobre la qual va acabar fent marxa enrere.