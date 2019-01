Aznar diu que Casado és “un líder com un castell” i avala l’acostament a Vox

José María Aznar ha tornat aquest dissabte per la porta gran, després d’anys d’ostracisme, els de Mariano Rajoy, al PP. L’expresident del partit ha participat en la convenció nacional que se celebra a Madrid, en la qual ha estat rebut amb un llarg aplaudiment, i ha avalat les tesis de l’actual líder de la formació conservadora, Pablo Casado, d’acostament a Vox i recuperació de les essències, amb un gir a la dreta que ahir va criticar l’ànima moderada del partit, representada per Alberto Núñez Feijóo i el mateix Rajoy, tot i que de manera subtil.

L’expresident espanyol ha lloat la figura de l’actual líder de la formació, a qui ha qualificat d’un “líder com un castell” i, parafrasejant Manuel Fraga quan li va passar el testimoni a ell mateix, ha volgut donar-li autonomia: “Ni tuteles ni ‘tu tías’”. Molt llunyà dels missatges tebis de la primera jornada de la convenció, quan Casado va rebre estirades d’orelles.

Aznar ha fet una defensa del seu projecte d’integració de la dreta sota el paraigua del PP, demanant “no renunciar a la pluralitat” i “obrir encara més les portes d’aquesta casa” perquè s’hi puguin sentir còmodes aquells que han marxat a Vox i a Ciutadans, en la línia estratègica marcada per Casado i que ha escorat la formació a la dreta.

També ha fet una lloança Aznar de la vigència de la Constitució, i ha demanat respondre al “desafiament existencial” que té “a sobre de la taula” Espanya, en referència al Procés. Per combatre’l, Aznar ha demanat el vot per al PP de manera oberta, perquè no volia “deixar res obert a la interpretació”, després que en els últims anys se l’hagi situat allunyat de la formació, i pròxim al projecte d’Albert Rivera.

En aquest sentit, Aznar, ha burxat en les aliances de Pedro Sánchez amb els independentistes, i ha preguntat “quant de temps cal esperar” per acabar amb “el cop d’Estat a Catalunya” i per desfer aquesta entesa, que per a ell suposa “degradar la política” i suposa “trair la democràcia” i és un “insult als espanyols”. Per això, ha dit, Sánchez ha de ser “destituït pels espanyols a les urnes”. En aquest punt, Aznar ha avalat l’acostament a Vox, perquè ha assegurat que tot i que el PP és “necessari” per fer fora a Sánchez, no ho pot fer “sol”, com ho demostra segons ell el pacte de govern andalús entre el PP, Cs i la ultradreta.