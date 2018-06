Aznar: "Si el PP no es renova deixarà de ser partit de govern"

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha dit que les eleccions al PP són una oportunitat per "reconstruir" el centredreta i "renovar" i "refundar" el partit. "Si ho fa, podrà tornar a ser un partit de govern. Si no ho fa, el PP corre el greu risc de deixar de ser un partit amb possibilitats de govern", ha remarcat. En una entrevista al diari 'El Mundo', Aznar ha confessat que no se sent representat "per ningú". "Em quedaré al marge perquè crec que és el meu paper", ha sentenciat.

Respecte a si algun dels candidats a liderar el PP té l"etiqueta «aznarista»", ha destacat que "mai" ha cregut en l'aznarisme i que no l'ha practicat. "La personalització de la política, els projectes sense propòsits i sense objectius, són una malaltia de la política que em disgusta profundament", ha dit. Per a Aznar, un projecte "no ha de ser només polític", sinó que ha de ser també un "projecte cívic". Així, ha subratllat que el projecte que "ha de defensar" el centredreta és la reafirmació de la nació espanyola, l'enfortiment de l'Estat, la continuació de les reformes econòmiques i una posició internacional "molt clara" en el sentit dels valors atlàntics.

D'altra banda, l'expresident del govern espanyol ha comentat que és "un error" no distingir el PP de Ciutadans. "Jo vaig deixar un partit de centredreta unit; no és el mateix tenir el 45% dels vots que el 23%. Si el PP vol recuperar-se, haurà de dirigir-se a aquests milions de vots que han anat a Ciutadans", ha explicat. En aquest sentit, ha afegit que Albert Rivera "ha de triar" entre "ser protagonista" del procés de refundació del centredreta o "ser l'actor secundari de l'esquerra".

Finalment, Aznar ha dit que un votant constitucionalista a Catalunya "ha de sentir suport" quan surt al carrer, sentir que el govern de la nació "està amb ell". "És una pena que Zapatero derogués la norma segons la qual el que convoqués un referèndum il·legal podia ser castigat amb penes de presó, i és una pena que no es restablís després", ha conclòs.