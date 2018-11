Aznar, sobre la causa de l'1-O: "Penalment se'n diu rebel·lió, i políticament colpisme"

L'expresident espanyol José María Aznar ha abonat aquest dimecres la tesi de la violència a Catalunya en referència a la causa de l'1-O al Tribunal Suprem: "Penalment se'n diu rebel·lió, i políticament colpisme. O acceptem això o tenim un problema molt seriós", ha dit a la presentació del seu últim llibre a Barcelona, al costat de l'exministre popular Josep Piqué.

Aznar, de fet, ha carregat contra Pedro Sánchez perquè governa amb el suport de partits "que han fet un cop d'estat que no ha sigut desarticulat". "Com pots dir que són forces constitucionalistes?", s'ha preguntat. En aquest sentit, ha insistit que en les pròximes eleccions generals es decidirà "la continuïtat històrica d'Espanya", i ha desitjat que els espanyols "l'encertin, com han fet altres vegades".

L'expresident ha considerat que existeix un centredreta constitucional, "tot i que trossejat, perquè el que abans era un ara són tres", en referència al PP, Cs i Vox. "Però a l'altre costat no existeix. Hi va haver un socialisme constitucional, però ara no puc afirmar-ho", ha afegit. Per a Aznar, Espanya es jugarà el seu futur a les pròximes eleccions generals perquè "es decidirà si es manté l'ordre constitucional o no es manté".