Aznar atribueix a Rajoy l’ascens de Cs i la irrupció de Vox, i crida a la “refundació” del centredreta

L’expresident del govern espanyol i del PP José María Aznar ha atribuït aquest dilluns al seu successor, Mariano Rajoy, l’ascens de Ciutadans i la irrupció de Vox, que aquest diumenge va omplir el pavelló de Vistalegre de Madrid amb més de 10.000 persones en el seu primer gest de força. En una entrevista a la Cope, Aznar ha recordat que ell va llegar a Rajoy un espai que anava de la dreta a la frontera amb el PSOE.

"Quan vaig deixar el govern el 2004 vaig llegar un espai electoral unit, i avui aquest espai està trossejat en tres: PP, Cs i Vox”. “Vox no era res fa tres anys i avui ha tret el cap, i Cs per deixadesa clara del PP s’ha estès a la resta d’Espanya”, ha dit. Segons Aznar, això és una “mala notícia” i cal plantejar la “refundació del centredreta” en tres fases: “reconstrucció del PP com a partit hegemònic”, “una entesa i una comunicació fluida entre el PP i Cs”, i a partir d’aquí “reflexionar si cal fer altres passos en el futur”, en referència a la creació d’una marca nova que englobi tot aquest espai.

Malgrat aquesta divisió actual, segons Aznar, “l’elecció de Pablo Casado com a president del PP fa que el PP tingui una oportunitat de reconstruir-se i aquesta reconstrucció sigui un pas important per a la refundació del centredreta". "Aquest diumenge tant Casado com Albert Rivera es van tirar floretes i van deixar caure la possibilitat que les dues formacions uneixin esforços per governar si Pedro Sánchez convoca eleccions.

Pel que fa a Catalunya, Aznar també ha defensat un 155 “complet” i “sense límit de temps” que “desarticuli l’independentisme”, perquè no hi pot haver una “legalitat colpista” i una altra de constitucional. “El problema de Catalunya té les seves arrels històriques més recents en el fet que els nacionalistes han trencat el pacte constitucional i si ells no el volen recompondre, els que defensem l’ordre constitucional hem d’actuar en conseqüència”, ha dit.