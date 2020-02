Aznar i Rajoy declararan com a testimonis al judici sobre la caixa B del PP

Les principals figures de la història recent del PP tornaran a desfilar per l'Audiència Nacional, tal com ja van fer pel judici de la primera etapa de la Gürtel (1999-2005) i que va comportar la caiguda del govern de Mariano Rajoy. Aquesta vegada expresidents i ex secretaris generals de la formació declararan com a testimonis en el cas dels papers de Bárcenas, que investiga la presumpta utilització d'una caixa B per sufragar la reforma de la seu central del carrer Génova de Madrid. Rajoy repetirà, i s'estrenarà en seu judicial el també expresident espanyol José María Aznar, a petició de l'acusació popular representada per Associació d'Advocats Demòcrates per Europa (Adade).

Encara sense data d'obertura, al judici hi compareixeran Rajoy, Aznar, l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal i altres ex secretaris generals populars com Ángel Acebes, Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos. Tots ells ja van negar que hi hagués una caixa B al PP i van restar credibilitat als papers de Bárcenas que apuntaven a pagaments en negre a alts càrrecs del partit. Això hauria implicat reconèixer cobraments opacs i el tribunal que va condemnar el partit com a partícip a títol lucratiu pel cas Gürtel va restar "versemblança" als testimonis, també el de Rajoy. De fet, en la sentència de mitjans de juliol ja es va apuntar a l'existència de la comptabilitat paral·lela.

Ara el PP torna a ser acusat de partícip a títol lucratiu pel pagament en negre de 888.000 euros que va costar la reforma. Compartiran banc dels acusats amb l'extresorer Luis Bárcenas –la Fiscalia li demana cinc anys de presó i el tribunal de la Gürtel el considerava una "peça fonamental" de la caixa B–, l'exgerent del partit Cristóbal Páez i tres responsables de l'estudi d'arquitectura que va fer les obres de la seu de Génova.