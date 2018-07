Aznar avisa Santamaría i Casado que "cal refundar el PP"

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha felicitat Soraya Sáenz de Santamaría i a Pablo Casado pels resultats de les primàries i els ha animat a refundar el PP. "Cal un partit integrat i fort per afrontar els desafiaments que Espanya té per davant, com el separatisme", ha reivindicat Aznar, en la clausura dels cursos d'estiu de la fundació FAES, i ha insistit que la seva posició segueix sent "la mateixa". Per a l'expresident espanyol, és "absolutament indispensable la refundació del centre- dreta a Espanya i és, per tant indispensable la refundació del PP ".

En aquest sentit, ha indicat que la situació és Espanya és "prou greu i delicada" perquè els candidats que van a competir al congrés de juliol siguin "molt conscients" de la situació i que Espanya necessita.