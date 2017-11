Aznar aconsella Rajoy: vuit anys a La Moncloa és suficient

260x366 Portada de la revista 'Plaza Valencia' Portada de la revista 'Plaza Valencia'

L'expresident del govern espanyol José María Aznar afirma que li costa reconèixer al PP que ell va refundar el 1990. I alhora envia un dard encara més enverinat a Mariano Rajoy i li recorda que 8 anys de mandat per a un president a la Moncloa són suficients -com va fer ell-, encara que, en ser preguntat directament per Rajoy, puntualitza que és un decisió personal.

En una entrevista publicada a la revista 'Plaza Valencia', també ha explicat que no s'ha proposat fundar un partit, malgrat que l'hi demanen "cada dia". Aznar assenyala: "Jo no m'he distanciat del PP, potser s'ha distanciat el PP de mi".

Catalunya

Aznar subratlla que hi ha hagut "una part molt important del nacionalisme català que s'ha convertit a l'independentisme, que ha fet un cop d'estat i ha organitzat un procés de secessió. La responsabilitat recau únicament en els que han trencat el pacte constitucional".

"Els secessionistes han fracturat Catalunya, l'han dividit i han enfrontat les famílies, les institucions, i gairebé han provocat la fallida econòmica", afegeix.

No li "preocupa tant aquest milió i mig de secessionistes, suposant que hi siguin, sinó aquests més de quaranta milions d'espanyols que no ho són i que volen viure en pau, dins de l'ordre constitucional, i que no volen rebre el xantatge dels secessionistes", prossegueix.

"A Catalunya estem vivint les conseqüències de no fer política durant molt temps. Els partits constitucionalistes han deixat de fer política i han deixat l'espai al nacionalisme i a l'independentisme".

Per a l'expresident del govern, "si es vol obrir el debat [sobre la reforma constitucional com ha insinuat Rajoy], que s'obri, però que no sigui per satisfer els secessionistes sinó per reafirmar la igualtat dels espanyols, la solidaritat entre regions i l'estat de dret".

En la seva opinió, els concerts basc i navarrès "podran agradar més o menys, però formen part dels pactes de la Transició i d'un procés històric que acceptem en el seu moment". I afegeix: "Per això jo no els posaria sobre la taula en aquest moment".

Populismes

Aznar considera que l'auge del populisme es deu "a la corrupció, a la crisi econòmica i també a la revolució digital. El populisme i el nacionalisme són el gran risc del nostre temps, i quan s'ajunten són una calamitat". L'expresident admet també que va ser populisme el circuit urbà de Fórmula 1 de València, però una altra cosa és, per a ell, que hi hagi "forces polítiques populistes que vulguin destruir el sistema o la democràcia, com en el cas de Veneçuela o, aquí, el de Podem".