Aznar acudeix a una processó sevillana en què la marededeu porta un faixí de Franco

Fa tot just uns dies el col·lectiu de juristes '17 de març' va denunciar la germandat sevillana d'El Baratillo perquè la marededeu que porten llueix un faixí del dictador Francisco Franco, una peça que els va donar la seva filla. Tot i que el jutjat d'instrucció número 7 de Sevilla va obrir diligències per veure si hi havia una "infracció penal" en la decisió de la germandat, finalment es va arxivar el cas. D'això en fa tot just dos dies. Amb la polèmica encara molt present a Sevilla, l'expresident del govern espanyol José María Aznar ha decidit acudir aquesta tarda a Sevilla per veure la processó d'aquesta germandat.

Aznar, juntament amb la seva dona, Ana Botella, ha vist la processó des d'un balcó molt pròxim a la capella des d'on surt la marededeu de la Caritat que llueix el faixí. Al costat de l'expresident espanyol hi havia també l'expresident de Castella-la Manxa José María Barreda i l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido.