Aznar es bolca a fer campanya per Casado: demana "no votar amb els budells" davant d'un PSOE "no constitucionalista"

Després d'haver donat aire primer a Ciutadans i després a Vox, l'expresident del govern espanyol José María Aznar ha arrencat les últimes setmanes una campanya frenètica perquè tot el vot de la dreta es concentri un altre cop al PP. No té previst coincidir en cap acte de la campanya del 28-A amb el líder popular, igual que l'expresident espanyol Mariano Rajoy, però sí que té configurada una àmplia agenda d'actes per intentar evitar els pitjors resultats del PP des que va evolucionar del vell partit Aliança Nacional, com pronostiquen alguns sondejos.

En un acte a Elx amb diversos centenars de càrrecs i militants del PP, Aznar ha donat suport a la líder del PP valencià i candidata a la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ja que el 28 d'abril també se celebren eleccions a les Corts Valencianes. En aquest sentit ha demanat als ciutadans que no votin "amb els budells" perquè es tracta d'unes eleccions "crucials" a l'estar davant d'un PSOE que ja no és "un partit constitucionalista". Al seu parer, els socialistes governen amb el suport del "secessionisme", els "colpistes" i els "hereus d'ETA".

Aznar ha advertit que "s'equivoquen els que pensen que poden votar amb els budells, el despit o per venjar qualsevol malestar del passat", perquè el vot del 28 d'abril serà "crucial per al rumb d'Espanya en els pròxims anys". Ha assegurat que, amb el lideratge de Pablo Casado, "torna el PP de sempre, el PP d'ahir i d'avui, un PP orgullós, ferm, segur i desitjós de la victòria amb la confiança de tots els espanyols. L'expresident espanyol ha acabat el seu discurs amb un "¡Viva España!"