Aznar defensa que no es pot dialogar amb els independentistes perquè han impulsat una "rebel·lió en tota regla"

José María Aznar assegura que el que ha passat a Catalunya és una "rebel·lió en tota regla" i no un "episodi més de radicalització del nacionalisme". L'expresident del govern espanyol considera que "no hi ha lloc per suposar bona fe en les apel·lacions al diàleg" i defensa que no es pot parlar d'ell "amb els que han protagonitzat la rebel·lió" i han posat les estructures "al servei d'una estratègia insurreccional". Quan Aznar va ser president del govern espanyol va dialogar amb l'organització terrorista ETA per intentar posar fi al conflicte al País Basc.

Aznar ho ha afirmat durant la clausura del II Foro Ideas FAES 'La Comunitat Valenciana davant el nacionalisme català', en el que els ponents han analitza la "pressió nacionalista" i els efectes de l'independentisme català en aquesta regió, en el que ha lamentat que el nacionalisme "ha tornat a portar a Catalunya a una tragèdia". El president de la Fundació FAES ha assenyalat que quan aquest nacionalisme "perd sentit de la realitat" se li ha de fer front "amb ciutadania democràtica i la determinació inflexible de defensar el que és de tots i punt".

A més, ha assenyalat que el lideratge polític "consisteix en fer que les coses canviïn, no que segueixin igual" i que el fet que la societat espanyola hagi "respòs amb un sòlid sentit nacional al desafiament català no significa que hagi conclòs o hagi estat derrotat".

"El problema no és la Constitució, sinó que tots estem a l'altura", ha apuntat, per alertar que el "fet que la societat espanyola en la seva gran majoria estigui responent amb un sòlid sentit nacional al desament independentista" no significa "que hagi conclòs, que hagi estat derrotat ni que pugui endevinar-se un horitzó de normalitat constitucional i cívica per Catalunya".

Per Aznar, la "l'intent insurreccional que persisteix" al territori català allunya a Espanya de l'objectiu del país de mantenir-se "en el grup de les millors democràcies, de les economies més consistents i competitives, de les societats més dinàmiques i creatives". L'expresident del govern espanyol considera que "el nacionalisme està actuant com a catalitzador d'una estratègia de desestabilització per destruir la Constitució de tots" i en aquesta estratègia, "l'objectiu expansionista de l'independentisme català no és un element menor ni secundari i apunta clarament a la Comunitat Valenciana".