Aznar espanta amb el Gran Germà

"Propugnaran un estat benefactor, que tot ho pot, tot ho ordena i de tot disposa. L'Estat substituirà la societat civil i acapararà no només el poder polític sinó els recursos econòmics i els mitjans de comunicació i, gelós de la nostra llibertat, no ens deixarà fer un pas sense que ell ho permeti, sempre per la nostra millor protecció", alerta la fundació FAES, que presideix José María Aznar, ara des del seu xalet de Marbella, i que signa el patró Fernando Díez Moreno.

Aznar, doncs, ressuscita el 1984 d'Orwell i ens recrea un Big Brother, un Gran Germà, representat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, reencarnació del Front Popular del 1936.

Segons l'opinió d'Aznar, ens trobem no en un "estat d'alarma", sinó en un "estat de guerra".

Una guerra "biològica".

La idea és que Sánchez-Iglesias intenten implantar una societat orwel·liana, en què l'Estat es queda amb tot. Aznar passa de les inexistents armes de destrucció massiva del 2004 de Saddam Hussein amb les quals va pretendre justificar la seva entrada en la història –"Estem canviant la política espanyola dels últims 200 anys", va dir a George W. Bush el 22 de febrer del 2003 , dues setmanes abans de la invasió de l'Iraq– a la denúncia que el govern pretén controlar els mitjans de comunicació massiva.

Que aquest estat d'alarma - guerra biològica sigui una ocurrència d'Aznar pot passar, però és que el president del Partit Popular, Pablo Casado, en línia amb la FAES, ha denunciat que Sánchez i Iglesias pretenen construir un estat totalitari amb el pretext del coronavirus.

A tot això, la pregunta és: per què? Perquè la pandèmia i la seva destrucció massiva de vides humanes els ha deixat sense mantres.

En la seva nota, el patró de la FAES assenyala: "Aquesta reflexió té la finalitat d'advertir de l'existència de corrents polítics que pretenen configurar aquesta societat futura des d'una perspectiva marxista, com si el marxisme no hagués sigut derrotat amb la caiguda del Mur de Berlín i la Unió Soviètica no s'hagués desintegrat".

Aznar, un home pròxim a Rupert Murdoch, propietari d'aquest model de diari de qualitat que és el Daily Mail britànic o el neoliberal The Wall Street Journal, i el seu equip han d'haver sentit el que és perdre definitivament el nord en aquesta crisi descomunal de caràcter universal que és el coronavirus aquests dies.

Per exemple, al llegir l'editorial del Financial Times, en el qual s'afirma: "Els governs hauran d'acceptar un paper més actiu en l'economia. Han de considerar els serveis públics com a inversions en lloc d'un passiu, i buscar maneres de fer que els mercats laborals siguin menys insegurs".

En altres termes, no es tracta de tornar a la normalitat prèvia al coronavirus, aquesta que Aznar i Casado propugnen amb els seus mantres.

Segons el diari britànic, "la redistribució tornarà a estar a l'agenda; els privilegis dels ancians i dels rics, en qüestió. Les polítiques fins fa poc considerades excèntriques, com la renda mínima i l'impost sobre la riquesa, hauran de ser combinades a la recepta final que es triï".

Quan Aznar veu el que passa amb Trump als Estats Units, que obliga General Motors i Ford a fabricar respiradors contra la seva voluntat –una mesura de planificació central "socialista"–, adverteix que ja no podrà defensar els seus mantres en el món que ve, es rebel·la. Ara s'inventa que la democràcia està en perill.

A què ve la referència a l'URSS i a la caiguda del Mur de Berlín?

És un McGuffin hitchcockià per entretenir la seva parròquia.

Vade retro, ve a dir Aznar.