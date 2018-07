Aznar evita donar suport a Casado públicament

L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha evitat aquest dimarts en una entrevista a 'Onda Cero' donar suport a cap dels candidats a renovar la presidència del PP. A les files del partit es dona per fet que el seu aspirant és l'exvicesecretari de comunicació, Pablo Casado, en part perquè el candidat va ser al gabinet de l'expresident i durant aquella etapa van tenir un tracte diari. De fet, la seva rival, María Dolores de Cospedal, va expressar-ho així ahir i va acusar Casado de defensar unes idees "molt pròximes" a les d'Aznar: "Les meves són una mica diferents", va dir.

No obstant això, l'expresident espanyol ha rebutjat donar suport públicament a Casado i ha recordat que tant Cospedal com una tercera candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, van ser al seu govern, mentre que Casado no. En el mateix sentit, Aznar ha explicat que no s'ha inscrit per votar en el procés de primàries: "N'estic al marge perquè crec que la meva posició com a expresident del govern i del PP és estar al marge d'aquest procés", ha sentenciat.

Respecte a la línia ideològica que el PP ha de seguir a partir d'ara, Aznar ha considerat que si el partit no es refunda "deixarà de ser una opció de govern" i la "reestructuració del centredreta" es farà des d'unes "bases diferents", en al·lusió a Ciutadans, un partit que ja té, considera, "una part dels actius del PP". "El que passa és que avui el centredreta no és només el PP", ha afirmat.

L'expresident espanyol opina que és necessari que el PP ofereixi un projecte de futur, i ha lamentat que la formació hagi perdut "l'actiu" de ser una expressió de la continuïtat de la transició democràtica a Espanya, per la qual cosa "alguns hauran de respondre". "Ho vaig dir fa 15 dies i se'm va acusar de deslleial", ha asseverat.

Així, mentre que el PP haurà de competir amb Ciutadans per ocupar l'espai del centredreta, Aznar veu "una oportunitat" en el fet que el PSOE "no estigui refundant" el centreesquerra.

Sobre les primàries, ha dit que els procediments "mai són perfectes" però és favorable al fet que els militants del partit "tinguin la veu i decideixin". Ha afegit que ell en el seu moment va prendre "una decisió" –designant Mariano Rajoy com el seu successor– que ara "no seria possible perquè es fan les coses d'una altra manera". Això sí, ha dit que "curiosament" els que més el critiquen avui són precisament els que "més van ser afavorits" en el seu moment.

Preguntat sobre el deteriorament de la seva relació amb Mariano Rajoy, Aznar ha considerat que és el president del Govern qui havia de tenir la iniciativa i ha recordat que, en el seu dia, quan ell va arribar al Palau de la Moncloa, la "primera persona "que va rebre i va convidar a sopar va ser Manuel Fraga, perquè no "oblidava" per què era on era.

Preguntat sobre quins inconvenients tenien en el seu dia altres successors com Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja, ha explicat que es tractava de garantir que les coses es fessin bé i l'àmbit era "reduït". "El que pensava fer no s'havia fet mai i no s'ha tornat a fer", ha conclòs.