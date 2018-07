Aznar titlla els independentistes de "colpistes" i acusa el govern de Sánchez de donar-los suport

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de donar suport als independentistes, i ha dit que a Espanya s'ha viscut un "cop d'estat secessionista", que en la seva opinió "no ha sigut desarticulat". Aznar es pregunta per què després del "cop", "els colpistes continuen i el govern espanyol està sostingut per ells".

En una intervenció abans de participar en un curs d'estiu a la Universitat de Màlaga, ha considerat que la política espanyola no ha aprofitat que el Procés hagi generat "un moviment en favor de la unitat d'Espanya, com no s'havia produït abans". Aznar creu que aquest moviment "està perdut" i ha assegurat que la màxima expressió d'aquesta derrota és la formació d'un govern minoritari com el de Sánchez, que, segons ell, "rep el suport dels radicals d'esquerres i dels colpistes". "No són conscients del risc que comporta que al país hi hagi un cop d'estat que no ha sigut desactivat", ha lamentat.

L'aposta de l'expresident, preocupat perquè l'espanyolitat estigui en perill, és reforçar l'Estat. Creu que hi ha "un debilitament objectiu de la nació espanyola i una disminució objectiva de les seves possibilitats", i ha dit que si el centre-esquerra "està en la radicalitat", el centre-dreta "té una responsabilitat immensa".

Molt crític amb el conjunt de la classe política, Aznar ha deplorat que hagi caigut la gent disposada a dedicar-se al servei públic i ha assenyalat que la política està actualment "molt desprestigiada pel conjunt de l'opinió pública". "Si la política dels països la poses en mans del pitjor de cada casa, el resultat no és el mateix", ha dit l'expresident.

La solució, segons ell, és fugir del "populisme i el nacionalisme", lluitar contra "les tiranies del que és políticament correcte" i contra "el creixement descontrolat de les noves tecnologies". "S'ha de tornar a parlar de llibertats, de drets humans, tolerància, democràcia, separació de poders, pluralisme", ha dit Aznar. La democràcia liberal, ha conclòs, "viu moments difícils" i està en "crisi", i per salvar-la "s'han de reforçar els aspectes que fan d'aquest sistema el millor dels que han existit, el que més estabilitat, prosperitat i seguretat ha produït".