La regidora de BComú Gala Pin carrega contra la plataforma sobiranista d'Alamany

En plena tempesta interna per la presentació ahir de la plataforma Sobiranistes, encapçalada per Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, la regidora de BComú a Ciutat Vella, Gala Pin, no s'ha mossegat la llengua a l'hora de criticar aquest corrent. Pin, amiga i excompanya de la coordinadora dels comuns, Ada Colau, a la PAH, ha denunciat en una piulada que aquesta plataforma "es disfressa de sobiranisme 0.0" per supervivència personal.

Tot i que a les eleccions catalanes del 27-S de 2015 i quan ja era regidora al consistori barceloní es va despenjar de la disciplina de partit i va anunciar que votaria la CUP per "l a trajectòria, honestedat i confiança" que tenia en dones com Anna Gabriel, Mireia Vehí i Gabriela Serra, Pin considera que Sobiranistes fa " moviments incomprensibles per a la gent comuna" per personalismes i amb la voluntat de fer-se un lloc en el partit. "Fa setmanes que es fa difícil confiar en la política i en la condició humana", sentencia en la piulada.