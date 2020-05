Badalona activa el compte enrere per trobar un nou alcalde

Un cop més, i ja són diverses vegades en els últims anys, l’alcaldia de Badalona torna a estar en joc. La ciutat, la quarta de Catalunya en població i una de les més complexes del país, s’ha acostumat en l’última dècada a sumar la inestabilitat política a la llista de problemes que ja acumula d’entrada qualsevol gran ciutat. En plena crisi del covid-19, una altra crisi sobrevinguda -la de la dimissió del fins ara alcalde del PSC, Àlex Pastor, després de ser detingut per la policia conduint sota els efectes de l’alcohol en ple confinament- ha tornat a obrir el debat sobre qui ha de governar una ciutat massa acostumada en els últims anys a sentir-se el botí d’una partida de cartes.

En un ple de tràmit i condicionat per les restriccions sanitàries derivades del coronavirus, l’Ajuntament va formalitzar ahir la dimissió de Pastor. S’obre ara un termini de màxim 10 dies -fins al 12 de maig- per decidir qui el substituirà al capdavant del govern municipal. De candidats no en falten: el líder del PP, Xavier García Albiol, ja va aixecar el dit des del primer moment reclamant el que considera que li pertoca com a força més votada en les últimes municipals; també Dolors Sabater, de Guanyem, s’ha postulat per liderar el govern tenint en compte la majoria d’esquerres que, subratlla, hi ha al consistori; entremig, el PSC també ha presentat Rubén Guijarro com a aspirant, al·legant que és l’únic que pot generar consens al seu voltant enfront dels extrems que, considera, representen Albiol i Sabater, i fins i tot la líder dels comuns a la ciutat i alcaldessa accidental, Aïda Llauradó, va obrir la porta ahir a presentar la seva candidatura si això desencalla el sudoku.

Albiol surt amb avantatge

Amb les cartes sobre la taula i el compte enrere ja activat, però, el temps juga a favor d’Albiol. Si ningú aconsegueix 14 vots (la majoria absoluta del ple), el dirigent popular seria designat alcalde, en la mesura que el PP (11 regidors) va ser la llista més votada. Per evitar-ho, doncs, és necessari que el PSC (6) i Guanyem (4) votin junts i que després altres forces s’hi sumin. Per ara, ERC (3 representants) i JxCat (1) ja han mostrat la seva predisposició a votar a favor de Sabater, mentre que des del PSC compten que tindrien assegurats els dos vots dels comuns, amb qui ara comparteixen govern. Una aritmètica que donaria un empat a 8 vots i l’alcaldia a Albiol.

L’escenari és, de fet, idèntic al que va viure la ciutat ara farà un any, després de les eleccions municipals del 2019. Aleshores, l’immobilisme del PSC va portar Guanyem a donar in extremis els seus vots als socialistes per evitar que governés Albiol, que ja veia la vara d’alcalde a tocar. Aquesta vegada, però, Guanyem sembla decidit a no tornar a passar pel mateix tràngol. “Si la solució del 2019 ha resultat fallida, el que no podem fer és tornar a repetir-la”, apunta a l’ARA Sabater, que opina que en els últims 12 mesos “la feblesa del govern ha afavorit el populisme de dretes que representa el PP”. Per això, reclama al PSC que s’avingui a votar un govern progressista a la ciutat liderat per ella que sigui prou fort i estable per fer front als reptes que ja té la ciutat i que aniran a més com a conseqüència de la crisi del covid-19.

Els socialistes, però, es mantenen ferms en reclamar per a ells l’alcaldia i descarten donar els seus vots a Guanyem. En conversa amb l’ARA, Guijarro planteja un govern d’unitat de tots els partits liderat per ell, i acusa Albiol i Sabater de “lluitar només per la cadira” en un moment que Badalona necessita “més consensos que mai”.

Els pactes sobre la taula

Tot i que per ara tothom manté l’aposta, ningú s’atreveix a fer pronòstics sobre el desenllaç de la partida. De moment les converses entre els grups són només informals, però ja hi ha qui posa sobre la taula vies per possibilitar alguna mena de pacte. Una d’aquestes seria la possibilitat que Guanyem i el PSC es posessin d’acord per repartir-se l’alcaldia els pròxims tres anys a raó de 18 mesos cadascú, o que finalment Sabater i Guijarro renunciessin a ocupar ells l’alcaldia i que aflorés un nom d’un altre partit com ara el de Llauradó (comuns) o el d’algun dels tres regidors d’ERC. Totes les fonts consultades, però, consideren remot aquest últim punt i difícil el pacte entre el PSC i Guanyem. “La ciutat ja no es pot permetre més experiments”, coincideixen en reflexionar fonts de diversos grups.

I Albiol? Sempre factor de divisió a la ciutat, el líder del PP espera a veure si aquesta vegada les diferències entre la resta de grups municipals pesen més que les ganes de barrar-li el pas a l’alcaldia. De moment, ha ofert sense èxit al PSC la possibilitat d’entrar al govern en un futur si primer li donen suport des de fora. Al PP són conscients que durant aquests 10 dies la pressió per evitar el retorn d’Albiol a l’alcaldia serà alta i que, fins i tot en el cas d’aconseguir-ho, hauran de viure tot el mandat amb l’espasa de Dàmocles d’una moció de censura que podria arribar en qualsevol moment. Tanmateix, si ningú es mou i no hi ha fissures dins dels grups -un punt que tampoc s’ha de descartar-, Albiol té ara mateix totes les paperetes per tornar a l’alcaldia d’una ciutat, Badalona, que demana una mica de pau després d’una dècada sense sortir de l’ull de l’huracà.