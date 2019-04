Podem Badalona avala la coalició amb Guanyem i ERC, tot i l'amenaça de la direcció

L'assemblea del cercle de Badalona va ratificar ahir amb més d'un 80% de suport l'acord amb Guanyem i ERC per concórrer junts a les eleccions municipals sota el lideratge de Dolors Sabater. Una ratificació que topa amb el pacte subscrit dimarts entre Podem Catalunya i Catalunya En Comú per presentar-se en coalició als comicis desautoritzant la voluntat, com va quedar demostrat ahir, de la secció local, a qui no es va informar ni tan sols de l'acord.

L'assemblea no va estar exempta de tensió per la presència d'una representant de Podem Catalunya, que va advertir a la seixantena de persones presents que si votaven s'arriscaven a ser expulsades de la formació. Una amenaça que va fer que alguns simpatitzants declinessin votar. Una quinzena més de membres provinents del sector perdedor de les primàries que refusaven la coalició amb ERC van abandonar l'assemblea per mostrar el seu rebuig a la consulta.

El cap de llista de Podem Badalona, Andreu Escobar, en declaracions a l'ARA, denuncia que la formació lila “prioritzi els interessos partidistes i de finançament intern a revalidar un govern del canvi, un projecte validat en unes primàries i ahir mateix en assemblea. I és que els simpatitzants del cercle van avalar al febrer el projecte d'anar en coalició amb Guanyem i ERC amb un 53% dels vots.

Escobar denuncia l'opacitat de la direcció perquè revela que no se'ls ha traslladat el contingut de l'acord entre les dues direccions: “És molt estrany que en una organització que fa bandera de la participació i de les decisions de base tanqui un acord entre cúpules que s’envia només a la premsa". El dirigent d'aquest nucli exposa que van tenir una trobada fa dues setmanes amb l'àrea de municipalisme del partit que els va avisar que anar amb ERC no era la seva aposta, tot i admetre que no estava prohibit fer una consulta interna. "Ens van dir que féssim un informe per enviar a la direcció estatal i el mateix dia que se'ns va comunicar que no podíem fer la consulta, dimarts, les cúpules de tots dos partits van emetre el comunicat on informaven que es presentarien junts", exposa Escobar.

"Sembla contradictori que Colau o Iglesias vagin en contra de Sabater i no d'Albiol”

"No entenem que considerin una línia vermella anar amb ERC quan hi ha altres candidatures locals, com a Argentona, que van amb la CUP o ERC", critica el cap de llista, que apel·la a "respectar la sobirania local". En aquest sentit, el dirigent recorda que aquesta coalició té moltes opcions de liderar la ciutat. "No aspirem a ser residuals sinó que tenim la voluntat de dur endavant una candidatura aglutinadora i guanyadora per evitar el retorn de la dreta. Sembla contradictori que el discurs per part de Colau i Iglesias sigui anar contra Dolors Sabater i no contra Xavier Garcia-Albiol”, etziba.

Escobar deixa clar que decidiran en assemblea els propers moviments si l'amenaça d'expulsió es consuma. Aquest nucli entén ara perquè s'ha demorat tant la renovació de la direcció. "Fa un any i mig que no tenim direcció i aquest bloqueig es fruit de la voluntat manifesta del nostre cercle de revalidar el govern del canvi", subratlla el que va ser el darrer secretari general del cercle.