El regidor de Badalona que va retirar cartells independentistes d'un cotxe policial diu al jutge que ho tornaria a fer

El portaveu del grup municipal Guanyem Badalona i ex tinent d'alcalde, José Téllez, ha declarat aquest dijous davant la magistrada i ha assegurat que tornaria a agafar els cartells independentistes del vehicle de la Guàrdia Urbana. Segons ha explicat als jutjats, només "defensava la llibertat d'expressió", ja que considerava "desproporcionat" que els cossos policials retiressin les pancartes.

Téllez, a més, ha denunciat que l'acció policial obeïa a una ordre "irregular" de la fiscalia i que el cas ha arribat a la Justícia perquè el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, era al lloc dels fets la nit del 25 de setembre del 2017.

De fet, l'entitat cultural ha enviat una delegació als jutjats —encapçalada pel vicepresident i portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri —, per mostrar el seu suport a l'encausat davant el que han considerat un "judici vergonyós contra la llibertat d'expressió".

Avui a la ciutat de la Justícia, acompanyant en @JoseTellezBDN en aquest nou judici vergonyós contra la llibertat d’expressió. Tens la gent d’ @omnium, amb el president @jcuixart al capdavant, al teu costat en aquesta defensa dels drets i llibertats. pic.twitter.com/YkOIGlS1k4 — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 10 de enero de 2019

Des de les portes de la Ciutat de la Justícia, Mauri ha manifestat que aquest judici és una "farsa" i que "alguna cosa va molt malament a l'Estat" si "s'acaba als jutjats" per posar cartells. El portaveu d'Òmnium ha reiterat que la nit dels fets intentaven "preservar la llibertat d'expressió" per tal que la gent "pogués exercir aquest dret". "Ho vam fer i ho tornarem a fer", ha assegurat.

En aquest sentit, Mauri ha sentenciat que, davant la "persecució de la dissidència política", des de l'entitat encapçalada per Jordi Cuixart continuaran defensant aquestes "llibertats fonamentals".



També s'han desplaçat fins als jutjats representants de les formacions polítiques com ara la CUP, que a les 9.30h del matí havien convocat una concentració per "plantar cara a la repressió". "Avui estem amb ell, i amb totes les que lluiten", han exposat des de les xarxes socials.

🔴 La (IN)Justícia vol convertir en delicte uns cartells de l'1 d'octubre.

Defensar avui a @JoseTellezBDN és defensar la llibertat d'expressió, és defensar la democràcia. És plantar cara a la repressió.



Avui estem amb ell, i amb totes les que lluiten #NiUnaMés pic.twitter.com/FmzGmf0rTP — CUP Països Catalans (@cupnacional) 10 de enero de 2019

Esquerra Republicana hi ha fet acte de presència, com també ho ha fet el tinent d'alcalde i candidat a les europees pels comuns, Gerardo Pisarello. "Voler convertir uns simples cartells en delicte. Voler reduir la llibertat d'expressió a allò que coincideix amb les idees del poder de torn", ha lamentat des del seu compte de Twitter.