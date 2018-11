El ple de Badalona reprova Xavier García Albiol per un tuit xenòfob

El ple de Badalona va reprovar ahir l'expresident del PP i regidor de l'Ajuntament, Xavier García Albiol, per un tuit xenòfob que va publicar el 13 de novembre en relació amb l'agressió sexual a una dona a Santa Coloma de Gramenet. El text aprovat critica que Albiol s'expressés "en termes obertament xenòfobs per buscar el vot d'aquelles persones que se senten amenaçades, creant alarmisme entre la ciutadania". A més, adverteix que va ser una actitud "impròpia d'un càrrec electe" i considera "greu relacionar la nacionalitat dels agressors i el fenomen migratori amb un atac masclista". La proposta, que va ser una iniciativa de Guanyem Badalona i ERC, va prosperar amb el suport de totes les formacions excepte els populars, que hi van votar en contra, i de Cs, que es va abstenir.

El polèmic tuit que va fer García Albiol el 13 de de novembre considerava que el que havia passat a Santa Coloma de Gramenet amb l'agressió sexual a una noia per part de joves d'origen magribí "era conseqüència de la política d'immigració de l'estat espanyol, que consisteix a donar tots els drets i no exigir cap obligació". La moció que es va aprovar criticava les paraules del regidor popular i n'exigia la reprovació per aquest comentari. Alhora instava el ple "perquè condemni les actituds i afirmacions públiques, de qualsevol dels seus membres, que incitin al racisme i la xenofòbia".

Segons va explicar la regidora de Guanyem Badalona, Fàtima Taleb, "no es tracta d'anar a la justícia, es tracta de corregir un regidor que no hauria de mentir i hauria de moderar el seu discurs precisament perquè representa molts veïns i veïnes". Per la seva banda, Xavier García Albiol va recordar que en els quatre anys que va ser alcalde "cap veí va ser discriminat" per cap qüestió. "Presentin una moció, compari'm amb Hitler, digui'm que soc un terrorista, reprovi'm i facin el que considerin, que nosaltres seguirem treballant en benefici dels veïns de Badalona, continuarem defensant els veïns de la ciutat", va sentenciar el popular.