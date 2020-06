Bail i Abellán obvien el referèndum i se centren en l'emergència social en la cursa per liderar Podem

L'aposta per un referèndum pactat amb l'Estat ha desaparegut dels documents polítics que han presentat les principals aspirants a liderar Podem Catalunya, Conchi Abellán i Noelia Bail. Les dues centren el seu text en analitzar l'emergència social i econòmica que viu el país, agreujada sobretot per la crisi del coronavirus, i en desgranar les línies estratègiques per fer-hi front. Coincideixen en la defensa de la construcció d'un estat "plurinacional", però no fan cap referència al dret a decidir que havia defensat la formació.

Tot i no incloure-ho en el document, en el cas de la candidata oficialista, Conchi Abellán, assegura que la seva postura continua sent la mateixa sobre aquest punt: és a dir, l'aposta per un referèndum pactat per Catalunya. En una conversa amb l'ARA, l'actual diputada al Parlament justifica l'omissió d'aquesta qüestió en el seu document polític perquè suposava "insistir en el mateix" i considera que era més important parlar de totes les qüestions relacionades en l'àmbit social, especialment en un moment en què la pandèmia ha agreujat la situació econòmica del país. Així, la seva candidatura aposta per una estratègia social que passa, entre d'altres, per una política "pressupostària expansiva", per "recuperar" els serveis públics externalitzats i per una "acció legislativa valenta que blindi la naturalesa pública dels serveis essencials, defensi el bé comú davant l'economia depredadora i assenti les bases d'una transició social i ecològica".

Fa uns mesos, en el document polític que va presentar el líder de Podem, Pablo Iglesias, durant el seu procés de reelecció, tampoc va incorporar-hi aquest punt, sinó que es va limitar a afirmar que "somia" amb una "república plurinacional i solidària", sense fer cap referència al dret a decidir que havia defensat en l'última assemblea ciutadana, fa tres anys, quan va enfrontar el seu projecte amb el de l'actual líder de Més País, Íñigo Errejón. En aquest sentit, Abellán recorda que la seva proposta política va d'acord amb la d'Iglesias. De fet, en el document polític que ha presentat en fa referència: "El document polític aprovat en la tercera assemblea recull dos elements fonamentals de la nostra aposta política: la concepció d'Espanya com a país plurinacional i l'aposta per consolidar les aliances polítiques amb les forces del canvi".

"La nostra única ruta és la social, no és la nacional", defensa, en canvi, l'ex secretària general i candidata a liderar el partit lila, Noelia Bail, que considera que aquest debat ara "no toca", perquè el país està immers en una crisi econòmica i social que requereix mesures urgents per fer-hi front. "Parlar del referèndum no és parlar de la realitat, és tapar forats i una fugida cap endavant", assegura en declaracions a l'ARA. Precisament, en el document que ha presentat l'equip de Bail defensen un "diàleg polític que permeti avançar cap a una solució efectiva i duradora del conflicte nacional, promovent un model d'estat plurinacional basat en el federalisme solidari i democràtic". Un diàleg que creuen que s'ha de construir "des de baix, cosint els esquinçaments causats pels que promouen una independència unilateral i els que pressionen per un centralisme reaccionari".

En aquest sentit, Noelia Bail dibuixa les seves línies mestres en l'àmbit social defensant, entre moltes mesures, "incrementar el pes de l'economia pública a través de la nacionalització dels sectors estratègics com l'energètic", a més de construir una banca pública, crear ocupació i "promoure la sobirania alimentària, distribuint la riquesa mitjançant la reducció de la jornada laboral a 30 hores sense disminució del salari".

El govern de coalició estatal com a mirall per a Catalunya

Tant Abellán com Bail posen en valor el govern de coalició a l'Estat entre el PSOE i Unides Podem i el presenten com el camí a seguir també a Catalunya per configurar una alternativa de govern a l'actual. "El repte d'avui és construir una alternativa popular al govern de la Generalitat, i això no serà possible sense la força, l'autonomia i l'empeny de totes les forces del canvi a Catalunya", exposa l'equip de Conchi Abellán en el seu document, tot i que no especifica amb quines forces polítiques apostaria per pactar un govern de la Generalitat.

La candidatura de Noelia Bail, per la seva banda, defensa també configurar una alternativa d'esquerres al Govern, però no a qualsevol preu. En el document avisen que l'oferta política que proposen per a Podem està lluny de l'actual ERC i adverteixen que no seran "una crossa" dels republicans. De fet, defensen que és "imprescindible no cedir". "Cedir davant d'una ERC que retalla i privatitza [...] suposaria trair els nostres propis principis, els nostres electors i el projecte que ha portat Podem a formar part del govern de coalició", exposen en el document. En aquest sentit, posen d'exemple el vicepresident espanyol, Pablo Iglesias, que creuen que ha "empès cap a l'esquerra el PSOE".