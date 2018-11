Baixa participació en les consultes sobre la independència a Euskadi

Les consultes populars sobre la independència del País Basc, organitzades per l’entitat Gure Esku Dago, que s'han celebrat avui a Sant Sebastià i altres localitats com Irun s'han saldat amb una baixa participació. En el cas de la capital de Guipúscoa, han acudit a les urnes 21.015 persones, cosa que representa només el 13,10% de les persones amb dret a vot de les més de 220.000 convocades, tenint en compte que els joves de 16 a 18 anys també podien votar. A Irun, la xifra ha baixat fins al 9,15%, amb 4.890 votants. A Zalla i Balmaseda la participació s'ha enfilat fins al 16%, mentre que a Alonsotegi la xifra ha pujat fins al 18%. Els organitzadors han valorat molt positivament la jornada, perquè ha servit, a parer seu, per posar el dret a l'autodeterminació al centre del debat.

Sant Sebastià era la primera capital que se sumava a l’onada de consultes que ja es van fer a Catalunya i que ja s’han exportat a més de 200 municipis d’Euskadi. Membres de partits i entitats independentistes catalans, com els diputats d’ERC Gabriel Rufián i Joan Tardà; Aurora Madaula i Eduard Pujol, de JxCat, Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, i Aina Delgado, integrant de la secretaria tècnica de la CUP, han exercit d’observadors per garantir el bon funcionament de la jornada.

Mauri ha assegurat en el decurs de la jornada que la mobilització i l'organització popular "espanten l'estat espanyol". La prova, segons Mauri, és que, als escrits d'acusació de la Fiscalia contra els líders sobiranistes processats per l'1-O, on es posa més l'accent és en "la persecució i criminalització de la mobilització popular" que entitats com Òmnium han fet a Catalunya durant tants anys. Per aquest motiu, el vicepresident d'Òmnium ha remarcat que la tasca de la plataforma ciutadana que ha organitzat la votació és "imprescindible".