El jutge manté Ballesteros i catorze persones més com a investigades pel cas Inipro

El jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona manté les acusacions contra l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) i catorze persones més –entre les quals l’actual regidora Begoña Floria i l’exregidora Victòria Pelegrín– pel cas Inipro. Després de tancar la instrucció, el jutge considera –a l’espera dels escrits de l’acusació– que l’alcalde podria haver incorregut en delictes de malversació, prevaricació, suborn, alteració de preus en concurs públic, falsedat documental, tràfic d’influències, frau i abús en l’exercici de la funció pública.

Aquest dimecres el jutge ha fet pública la interlocutòria, contra la qual es pot presentar recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació. La defensa de l’alcalde –el qual no ha anat al jutjat– ha confirmat que recorrerà contra la decisió perquè insisteix que és innocent. Per la seva banda, la CUP, que actua com a acusació popular, ha sol·licitat la dimissió de Ballesteros perquè veu demostrada l’actuació "de cacic" de l’alcalde i del PSC.

El cas se centra en el contracte subscrit l’any 2010 entre l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l’empresa Inipro, i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Tot i que els serveis de Secretaria i Intervenció municipals van advertir fins a set vegades de la il·legalitat de la contractació, els expedients elaborats pels serveis tècnics apuntaven a la conveniència d’abonar les factures presentades per l’empresa, atès que havia realitzat els treballs. Aquest és el motiu, segons ha defensat sempre l’alcalde, que el va dur a signar els decrets per abonar 21 factures, per un import de 215.000 euros.

Però segons el jutge els treballs no s’han acreditat i "el negoci es va teixir per realitzar activitats en benefici del PSC". Segons el magistrat, l’empresa Inipro va ser l’instrument utilitzat pel partit "perquè persones determinades, afiliades o simpatitzants realitzessin de forma remunerada activitats de naturalesa política a càrrec dels pressupostos municipals".