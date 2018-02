El jutge de Barcelona que investiga l'1-O cita Santi Vidal i Viver Pi-Sunyer el 14 de febrer

El jutjat d'instucció 13 de Barcelona ha citat l'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal i el jurista i exmagistrat del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer per al dimecres 14 de febrer, tots dos investigats dins de la causa pels preparatius i la celebració del referèndum de l'1-O.

Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Vidal està citat a les 16 hores, i Viver Pi-Sunyer, a les 17 hores al jutjat, que té una investigació contra una trentena de persones pels delictes de revelació de secrets, malversació, desobediència i prevaricació en relació amb el referèndum.

A més, per a aquest diumenge, 11 de febrer, el jutge ha citat a declarar com a investigats l'antic cap del gabinet de la conselleria de Governació de la Generalitat Jordi Cabrafiga; el director de serveis corporatius del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Valentín Arroyo, i tres treballadors més del CTTI.

Així mateix, el jutge ha citat quatre investigats més per al dijous 1 de març, dins de la causa que investiga els preparatius per convocar el referèndum de l'1 d'octubre.

El jutjat, del qual és titular el magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer, va ser el que va detenir el 20 de setembre diferents càrrecs del Govern, entre ells el número dos de la conselleria d'Economia, Josep Maria Jové. Aquesta operació va deixar 20 persones investigades formalment -14 d'elles detingudes-, 41 escorcolls i la intervenció de 9,8 milions de paperetes del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional. La investigació va arrencar per dues denúncies, una d'elles de Vox, contra l'exsenador d'ERC Santi Vidal per les seves declaracions sobre el fet que el Govern posseïa de manera il·legal dades fiscals dels catalans i una partida secreta per crear estructures d'estat.