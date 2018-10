Barcelona aposta per "recuperar l'esperit de l'1-O" i fer un front "ampli" de cara al judici

"El judici [de l'1-O] ha de ser un moment de palanca, mobilització i denúncia de la vulneració de drets i llibertats al nostre país i a la nostra ciutat". El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha explicat que aquesta és una de les conclusions de les jornades fetes a l'antiga presó Model pel primer aniversari de l'1 d'Octubre. Segons Asens, el bloc de gent que l'1-O va defensar els col·legis i es va mobilitzar "s'ha d'eixamplar, ha de ser més fort i ha de tornar a sortir al carrer a denunciar el que representa el judici". El tinent d'alcalde ha avançat que el consistori i les entitats que han organitzat les jornades volen continuar treballant "per crear un front antirepressiu i democràtic al més ampli possible, que interpel·li la societat catalana i espanyola, i serveixi per trobar una solució democràtica i política".

Des del 27 de setembre fins avui, més de 15.700 persones han participat en les activitats fetes a la Model, entre les exposicions i les conferències, sota el títol "1 d'Octubre i Més, Barcelona Ciutat de Drets". Aquest cicle l'han organitzat l'Ajuntament de Barcelona i les entitats de la campanya "Demà pots ser tu", que són Òmnium Cultural, FundiPau, Irídia, Novact i l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Asens ha subratllat que la intenció del consistori i les entitats és repetir aquest cicle a la Model els pròxims anys per oferir "un espai de reflexió de l'1-O, que és un moment que marca una època". En aquest sentit, el tinent d'alcalde de Barcelona ha apostat per "recuperar l'esperit de l'1 d'Octubre" perquè, segons ell, el perímetre que representava "es va tancar" amb la proclamació del 27 d'octubre. "Aquell consens ampli es va reduir i volem recuperar-lo", ha assegurat.

El tinent d'alcalde de Barcelona ha afegit que les jornades a la Model "han posat en diàleg diferents visions dissonants i la necessitat de trobar una solució dialogada, que es podria materialitzar amb un referèndum pactat". Asens ha apuntat que aquest front ampli que es reivindica hauria d'incorporar "tothom que defensa els drets i les llibertats". "No vull posar noms de qui n'hauria de formar part", ha respost Asens quan se li ha preguntat si hi participaria l'ANC: "La voluntat és ampliar aquesta entesa". El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha situat "la força de l'1-O com a exemple de l'empoderament popular". "Jordi Cuixart se sent orgullós d'aquesta tasca perquè, en la mesura que tinguem capacitat d'incidir en la ciutadania, serem més forts com a societat", ha subratllat Mauri, mentre que la directora de litigis d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha conclòs que l'1-O "és un exemple d'autoorganització popular en l'exercici de drets però també en la defensa".