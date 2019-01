Barcelona no farà les primàries que Iglesias va exigir a Madrid

l rigor amb els processos interns a Podem va causar problemes a Madrid però no en causarà a Barcelona. El partit lila no celebrarà primàries a la capital catalana per escollir els candidats que s’integrin a la llista de Barcelona en Comú encapçalada per Ada Colau, una circumstància que a la capital espanyola va provocar que a la portaveu municipal Rita Maestre i a altres regidors se’ls obrís a Podem un expedient sancionador per incomplir el reglament.

Diumenge Europa Press explicava que Podem participaria directament en les primàries de BComú i ahir el secretari d’organització, Pablo Echenique, no va saber concretar de quina manera els inscrits de la formació lila escolliran els seus representants a la llista de Colau. “Podem escollirà els seus candidats a Barcelona”, va repetir en diverses ocasions, i va assegurar que “s’està treballant de manera coordinada” amb la direcció municipal i la catalana per acabar de perfilar el mètode de participació. “La relació és excel·lent i fluïda”, va afegir el dirigent, a diferència del que succeïa amb els regidors madrilenys.

Fonts de la direcció de Podem Catalunya puntualitzen que Laura Pérez es va imposar a les primàries a la secretaria general de Podem Barcelona amb un projecte d’integració a BComú, que a més és un instrument nascut el 2015 del qual formava part Podem. De fet, el cas de Barcelona és una “excepció” en el reglament del partit a escala estatal, apunten. En aquest sentit asseguren que “no hi haurà primàries però sí un procés intern”.