Bárcenas confirma que Costa li va dir que rebia instruccions per finançar irregularment campanyes del PP valencià

Luis Bárcenas torna en escena aquest dimarts per confirmar que el PP valencià es va finançar irregularment per sufragar les campanyes electorals del 2007 i el 2008. L'exgerent del partit a escala nacional ha comparegut com a testimoni a l'Audiència Nacional en el judici de la trama valenciana de la Gürtel i ha confirmat que va mantenir una reunió amb l'ex secretari general del PP valancià Ricardo Costa en què aquest últim li va traslladar que havia rebut instruccions "en un sentit que entenia que no era admissible liquidar determinades factures", una trobada que Costa va explicar al jutge, José María Vázquez Honrubia, en la seva declaració fa unes setmanes.

El jutge li ha demanat que fos més explícit a l'hora d'explicar el missatge de Costa, i Bárcenas ha apuntat que Víctor Campos, "extresorer 'de facto' del partit", pretenia que s'assignessin "factures a determinades empreses perquè es fessin càrrec de despeses del partit". Segons ha assenyalat Bárcenas, Costa estava "preocupat" per aquestes indicacions del responsable econòmic del PP regional, i Bárcenas ha destacat que va explicar el contingut d'aquesta trobada a Álvaro Lapuerta, extresorer del PP nacional.

Tal com ha explicat, la intenció de Lapuerta era "posar-se en contacte amb València" i remarcar que aquests mecanismes estaven "absolutament prohibits". "M'imagino que va trucar, però no tinc ni idea amb qui va parlar per traslladar les instruccions de la seu central", ha assenyalat Bárcenas, que ha lamentat que no s'aconseguís revertir la dinàmica del PP a escala regional: "Sembla que no es va complir i va seguir treballant amb Orange Market", ha apuntat, en referència a l'empresa propietària de Francisco Correa i dirigida per Álvaro Pérez, 'el Bigotes', principals acusats de la causa.

Bárcenas ha assegurat que mai va tenir "relacions econòmiques" amb Costa, i no ha tret el nom de Francisco Camps, assenyalat per la majoria d'encausats com el principal director d'orquestra de la presumpta trama corrupta. L'exgerent ha subratllat que ell mantenia contacte amb els gerents regionals i provincials, que eren els responsables de planificar des del punt de vista de la comptabilitat les campanyes electorals. Així, ha volgut deixar clar que cada comunitat elaborava de manera autònoma els actes i que Génova no coneixia amb quines empreses es col·laborava. Aquestes manifestacions entren en contradicció amb el que va reconèixer en la seva declaració per la primera etapa de la Gürtel, en què va explicar que l'ex secretari general del PP Ángel Acebes va autoritzar que Orange Market coorganitzés el congrés del PP del 2008 en què Mariano Rajoy va sortir reescollit president del partit.

Bárcenas ha arribat pel seu propi peu a la seu judicial i no ha volgut fer declaracions als mitjans. L'exgerent del PP espera la sentència de l'Audiència Nacional sobre la primera època de la Gürtel, que afecta diversos ajuntaments de Madrid i també té encausada la formació com a partícip a títol lucratiu. La fiscalia demana per a Bárcenas 39 anys i mig de presó, després de reconèixer que existia una "comptabilitat extracomptable" al PP. En la sessió d'aquest dimarts hi ha citats nou testimonis més.