El jutge cita Bárcenas per preguntar-li per documents sostrets en l'operació Kitchen

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar com a investigats l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, per preguntar-los sobre l'operació Kitchen, amb què el 2013 la policia s'hauria apoderat de documentació de Bárcenas sensible per al PP sense control judicial, aprofitant que era en presó preventiva. Les proves mai es van posar en mans de l'Audiència Nacional, que investigava el finançament il·legal del PP. El xòfer del matrimoni Bárcenas, Sergio Ríos, captat per la policia com a confident, hauria facilitat la sostracció de documentació.

De la Mata ha rebutjat cridar a declarar l'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit, Ignacio López Ferro, en relació amb la conversa que van mantenir amb l'excomissari José Villarejo a la seu del partit, en què aquest els informava dels moviments policials en investigacions obertes per finançament irregular del PP.

A la interlocutòria, el magistrat ha tingut en compte la informació apareguda a 'El Mundo' el 19 de novembre, en què publicava una part dels documents que fins ara s'havien mantingut inèdits, i que demostrarien presumptament el finançament il·legal del PP. Entre els papers hi havia una carta manuscrita de l'exsecretari d'organització del PP gallec, Pablo Crespo, en què es remetia informació que demostrava la comptabilitat oculta del partit a la comunitat autònoma; i als papers intervinguts, en què hauria intentat esborrar el seu nom per no deixar constància del seu coneixement sobre les operacions.