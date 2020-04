Bassa, sobre la decisió de presons: "Algú de la junta de tractament o de més amunt s'ha espantat"

L'avís que va llançar el Tribunal Suprem dimarts contra l'excarceració dels presos polítics per passar el confinament del covid-19 a casa ha tingut efecte, segons opina l'exconsellera de Treball Dolors Bassa. "Algú s'ha espantat. De la junta de tractament o de més amunt", ha expressat aquest dijous al matí en conversa amb el seu entorn més pròxim després de conèixer la decisió de Puig de les Basses de mantenir-la a la presó, on compleix una condemna de 12 anys per haver impulsat el referèndum de l'1-O.

Aquest migdia el departament de Justícia ha fet un comunicat en què explica que les juntes de tractament de Mas d'Enric, Lledoners i Puig de les Basses han desestimat que els presos polítics, que estan classificats en segon grau i sortien a treballar o fer voluntariat, passin el confinament a casa. Tanmateix, altres juntes de tractament de presons catalanes sí que han optat per excarcerar 15 interns que estaven en segon grau i feien sortides programades de la presó. La conselleria justifica la decisió "inèdita i extraordinària" per reduir el nombre de reclusos a les presons mentre duri l'emergència sanitària i remarca que les decisions depenen directament de les juntes de tractament i no pas del Govern.

Bassa explica que dimarts va signar un informe amb l'educadora social de la presó per preparar la seva sortida, abans que es reunís la junta de tractament, que en tot cas hauria estat la responsable de validar la decisió. Es tracta d'un document breu en què s'inclou, entre d'altres, la localització del seu domicili. Segons fonts coneixedores, a Mas d'Enric, on compleix condemna l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, no els van fer signar res, però en el cas de Lledoners també es van sol·licitar les adreces de casa dels empresonats dimarts al migdia, com a pas previ per elaborar aquest informe breu. "Tot queda aturat amb el Suprem", afirmen diverses fonts consultades. Des del departament, però, afirmen que no tenen constància que s'hagués elaborat aquest tipus de document en cap dels casos.

Al centre penitenciari de Puig de les Basses, la junta de tractament s'havia de reunir dimecres, segons expliquen fonts de la presó i, finalment, la reunió es va ajornar fins aquest dijous al matí. I, malgrat les bones perspectives que l'exconsellera tenia dimarts, finalment la presó ha acabat decidint que no concediria cap permís de confinament domiciliari als presos de segon grau, tampoc a Dolors Bassa.

L'exconsellera Bassa no és l'única que mostra dubtes entorn d'aquesta decisió. L'entorn més proper a Jordi Sànchez reclama que se'ls tracti com "a altres presos" i reclama que se'ls apliqui el tercer grau. També ho ha fet Blanca Bragulat, parella de l'exconseller Jordi Turull, a través de Twitter. "Ara ja podem dir que són polítics presos", ha afirmat.

CONFIRMAT: La Conselleria de Justícia aprova el confinament domiciliari de 15 presos amb un 100.2 (I NO SON ELS PRESOS POLITICS) A partir d’ara potser que quan els anomenin parlin de politics presos # seguim https://t.co/PjwHIk5XZr — Blanca Bragulat #Freetothom (@BlancaBragulat) April 2, 2020

Més reaccions

Per la seva banda, des del Govern, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha assegurat que el Suprem "ha volgut condicionar els funcionaris de presons per evitar el confinament a casa dels presos polítics".

La responsabilitat és del tribunal. Els funcionaris de @justiciacat ni amenacen ni redacten sentències. pic.twitter.com/RXAuITXk7O — Ester Capella Farré (@estercapella) April 2, 2020

JxCat ha lamentat la decisió i l'ha titllat d'injusta. "Per què a uns presos se'ls permet passar el confinament a casa i, en canvi, als presos polítics se'ls obliga a seguir tancats?", s'ha preguntat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, i ha assegurat que no es pot explicar la decisió en base a "salut pública" sinó que es deu a l'"amenaça" del Suprem.

Òmnium, al seu torn, també ha reaccionat: el seu vicepresident, Marcel Mauri, ha lamentat que "les amenaces del Suprem hagin assolit el seu objectiu" i ha afegit que això "perjudica els presos polítics, els comuns i la lluita contra la pandèmia".

Pel que fa a Esquerra, el mateix exvicepresident, Oriol Junqueras, ha fet declaracions a través de Twitter. "La justícia espanyola prevaricant, cap novetat", ha expressat.