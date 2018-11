Batalla entre PP, Cs i Podem pel segon lloc a Andalusia, amb Díaz guanyadora, segons el CIS

Susana Díaz revalidaria la victòria a les eleccions andaluses, però necessitaria un pacte amb Ciutadans o Podem per governar, segons l’enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques publicada aquest dimecres i que apunta a un triple empat per la segona posició entre el PP, Cs i Podem.

En concret, l’actual presidenta andalusa obtindria un resultat molt similar als 47 diputats del 2015, i se situaria entre els 45 i els 47. Això la deixaria a entre 8 i 10 escons de la majoria absoluta, i faria necessari el pacte amb algun dels dos partits.

La batalla per segon lloc serà la més renyida, amb el dubte a l’horitzó si Ciutadans serà capaç de fer el ‘sorpasso’ al PP. Els dos partits de dretes obtindrien un resultat calcat, entre 20 i 22 escons, segons l’enquesta, que els dona una estimació de vot gairebé clavada, just per sobre del 18,5%. Però Podem podria fer forat en aquesta batalla i emergir com a segona opció dels andalusos, amb una estimació de vot del 19,34%, que això no obstant es tradueix en una representació en escons lleugerament inferior, i que el CIS situa en 20 escons.

El panorama que dibuixa el CIS ofereix pocs dubtes sobre la continuïtat de Susana Díaz al capdavant del govern de la Junta, però sí que hi haurà incògnites sobre quines majories es conformen. Sobre la taula de la presidenta andalusa hi haurà la possibilitat d’intentar un pacte amb Ciutadans, com el que mantenia fins ara, tot i que els d’Albert Rivera asseguren que descarten revalidar-lo. Però també existirà l’opció d’emular l’acord de govern a Espanya i buscar un acord amb Podem, que en aquestes eleccions es presenta juntament amb Izquierda Unida.