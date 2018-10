Batet contradiu Calvo i diu que no revertiran el decret que va facilitar la sortida d'empreses de Catalunya

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha assegurat aquest diumenge en declaracions al programa 'El Objectivo' de La Sexta que el govern espanyol no revertirà el decret que Rajoy va signar després de l'1-O per facilitar la sortida d'empreses de Catalunya i el trasllat de la seu social.

Amb aquesta afirmació Batet ha contradit la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Carmen Calvo, que l'11 d'octubre va anunciar que sí que ho farien per donar un missatge d'"estabilitat i confiança" a les companyies per tal que tornin. La ministra de Política Territorial ha fet una reflexió sobre la marxa d'aquestes empreses: "Cal preguntar-nos per què més de 3.000 empreses van marxar". I tot seguit ha afirmat que no ho van fer perquè s'aprovés aquest decret llei. Segons Batet, la mesura va facilitar la sortida de "poquíssimes empreses".

La periodista Ana Pastor ha recordat a Batet que estava contradient les paraules de Calvo, i ella ha respost que "si s'escolta l'entrevista sencera" de la vicepresidenta es veurà que "no s'han contradit".