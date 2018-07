Batet i Cunillera es reuneixen a Madrid per tractar la situació a Catalunya

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, i la delegada del govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, s'han reunit aquest dijous a la seu del ministeri per tractar la situació a Catalunya. Es tracta de la primera reunió entre les dues d'ençà que van accedir als seus càrrecs, i ha tingut lloc abans de la trobada entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, prevista per dilluns que ve a la Moncloa.

Batet és la responsable per part de l'executiu espanyol de preparar aquesta reunió amb l'objectiu de "reprendre el diàleg i recuperar la normalitat institucional", segons ha explicat el ministeri en un comunicat. Batet també ha expressat la seva intenció de desplaçar-se a Catalunya per mantenir les primeres trobades com a ministra a la seu de la delegació del govern espanyol.