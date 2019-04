Batet creu que apel·lar a Europa suposa "negar" el diàleg i PP i Cs acusen Torra de polititzar Sant Jordi

Retrets al president de la Generalitat, Quim Torra, després que durant la declaració institucional del dia de Sant Jordi hagi demanat la implicació de les autoritats europees per posar fi al conflicte amb Espanya. La candidata del PSC el 28-A, Meritxell Batet, la primera en disparar, ha considerat que "és una manera com una altra de negar diàleg".

En declaracions als mitjans al costat de la parada de Sant Jordi del PSC a la Rambla de Catalunya de Barcelona, la ministra ha argumentat que la crisi territorial és "interna" i que són les forces polítiques catalanes i espanyoles les que tenen la "responsabilitat" de treballar per trobar-hi una sortida. Batet no s'ha estat de cridar Torra a "assumir el diàleg de debò" i tenir la "valentia de seure a la taula per buscar acords dins marc constitucional i estatutari".

Des de la dreta, la candidata de Ciutadans per Barcelona el 28-A, Inés Arrimadas, que ha tornat a demanar que la festa de Sant Jordi sigui la Diada Nacional de Catalunya, ha criticat que Torra intenti polititzar-la. "Tots els catalans ens hi sentim representats, no com la festa patrimonialitzada pel separatisme de l’Onze de Setembre", ha dit, qualificant el cap de Govern de "pesat" pel discurs d’aquest matí: "Avui els protagonistes no són ni Torra ni Puigdemont, sinó els llibres i les roses", ha conclòs.

D'una manera semblant s'ha expressat la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha acusat el president de la Generalitat de "contaminar" la festa de Sant Jordi. Al seu parer, de fet, l’independentisme ha decidit ser com la "pesta i contaminar-ho i fracturar-ho tot al seu pas". Després de deixar clar que també s'ha polititzat l’Onze de Setembre, ha sentenciat: "La novetat d’avui és la cursileria de la carta de Torra".

Per la seva banda, el president de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, també ha criticat la demanda que ha fet Torra durant el discurs perquè Europa s’impliqui en la resolució del conflicte català. Segons Bosch, "el procés ha mort i s’ha acabat" i ha censurat la voluntat del president d'internacionalitzar-lo. Per aquest motiu, Bosch ha assegurat que cal deixar l’enfrontament i "mirar cap al futur per parlar de convivència". Tot i les critiques cap al president de la Generalitat, Bosch ha explicat que l’entitat també pretén consolidar una veu "potent" a Europa per explicar els seus propis plantejaments.

Borràs respon que la intervenció internacional és "cada vegada més necessària"

Per la seva banda, la número dos de JxCat, Laura Borràs, ha tancat files amb el president de la Generalitat asseverant que la intervenció de la comunitat internacional és "cada vegada més necessària". En una atenció als mitjans de comunicació, a la cruïlla de rambla Catalunya amb València, l'exconsellera de Cultura ha afegit que el cap de files del PSOE, Pedro Sánchez, va rebutjar aquesta mediació en la negociació per a la tramitació dels pressupostos i que es va "aixecar de la taula" per refusar la figura del relator.