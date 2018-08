Batet replica a García-Page que "difícilment" hi haurà un nou acord de finançament aquesta legislatura

El govern de Pedro Sánchez continua donant allargs a la reforma del sistema de finançament autonòmic. Durant el mandat de Mariano Rajoy, el líder socialista va censurar un i altre cop que Hisenda no tirés endavant un canvi de model. Però en la moció de censura ja va deixar clar que no comptava amb una reforma durant aquesta legislatura perquè no hi havia prou temps ni consens. Ara bé, té tots els seus 'barons' en contra, sobretot Andalusia, que creuen que cal abordar ja un nou repartiment. Aquest dijous, però, i després que el president manxec, Emiliano García-Page, tornés a pressionar la Moncloa, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha assenyalat un altre cop que "difícilment" podrà haver-hi aquesta legislatura.

Ara bé, ha anunciat que Sánchez es reunirà amb el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el setembre i que intentarà abordar-se aquest assumpte perquè "és molt necessari", després també que el líder manxec advertís que "sota cap concepte" acceptarà la negociació d'un concert amb Catalunya com el basc.

No obstant, ha recordat que dins del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) s'ha constituït un grup de treball per parlar de "suficiència financera" on participen totes les comunitats autònomes i on s'espera que es pugui "anar avançant en punts d'acord perquè en un futur no molt llunyà, en la següent legislatura, emprendre el model de finançament".

La ministra ha fet aquestes declaracions a Mèrida (Badajoz), a preguntes dels periodistes amb motiu d'una visita realitzada al Museu Nacional d'Art Romà, en la qual ha estat acompanyada pel president extremeny, Guillermo Fernández Vara, amb qui ha dit que fa setmanes es va poder veure per preparar la reunió que mantindrà amb el president del Govern al setembre.

"No hi ha polèmica" sobre el nou càrrec de la dona de Sánchez

D'altra banda, preguntada pel contracte de l'esposa del president del Govern, com a nova directora del Centre Africà de l'Institut d'Empresa, ha dit "no hi ha polèmica", mentre que Begoña Gómez és "una professional que porta moltíssims anys treballant en aquest sector i segueix en el món privat, treballant en un sector que coneix bé ".