Batet insta la Generalitat a deixar Felip VI "fora de la política partidista" en els actes del 17-A

"És el rei de tots els espanyols i, per tant, de tots els catalans". La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha defensat així l'assistència de Felip VI en els actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A, en una entrevista a Antena 3. Ha dit que no cal fer política amb el terrorisme i que la Generalitat "faria bé" de "deixar al marge de la política partidista" la figura del rei.

Segons el seu parer, "quan parlem de terrorisme és política d'estat i cal respectar totes les institucions". Ha denunciat que a la manifestació de l'any passat en rebuig dels atemptats ja "va haver-hi crits i comentaris partidistes contra el monarca i el govern espanyol, i això no és bo perquè el que hem de fer és acompanyar les víctimes i la societat i no fer política en aquell moment".

Batet considera que "l'aforament no és exactament un privilegi"

La ministra de Política Territorial es planteja acabar amb l'aforament, però diu que per fer-ho s'hauria de reformar la Constitució i comptar amb un ampli consens al Congrés. Tot i així, considera que existeix per "protegir la Institució" i que "no és exactament un privilegi" perquè els aforats són jutjats pel Tribunal Suprem, que és "el màxim tribunal" i que té un criteri jurídic que està "fora de dubte".

Sobre el cas del màster de Casado que està en mans del Suprem, Batet assegura que el líder popular "serà jutjat de la mateixa manera que qualsevol altre ciutadà" i, a més, "no tindrà possibilitat de presentar recurs".