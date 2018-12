Batet assenyala que el govern espanyol es desplaçarà a Barcelona "junt i el mateix divendres"

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha assenyalat aquest dilluns que l'executiu es desplaçarà a Barcelona el mateix dia de la reunió del consell de ministres. En una entrevista a RNE, ha anunciat que viatjaran "tots junts el mateix dia". També ha informat que el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha respost a la carta formal de l'executiu espanyol que li proposava una reunió amb Pedro Sánchez. Segons el pla traçat per la ministra, quedaria descartada la presència del líder de l'executiu i algun membre del seu gabinet, en l'acte que aquest dijous organitza la patronal catalana Foment del Treball, en vigílies del consell.

Pel que fa a la reunió que es produeixi al marge del consell entre Sánchez i Torra, Batet ha indicat que "no li consta" que l'executiu hagi rebut una resposta a la proposta formal que li va fer a la Generalitat la setmana passada. "No em consta que hagi arribat, però queda tota la setmana per endavant", ha assegurat sobre la resposta del dirigent català a l'oferta del govern espanyol sense amagar que "seria millor" que es produís la trobada.

"En aquests sis mesos s'han produït més de 20 reunions, amb la reactivació de subcomissions i amb una agenda molt rica, d'acords assolits. Hem aconseguit que participin en òrgans multilaterals", ha destacat la ministra sobre l'etapa de desgel que s'ha obert després d'anys sense trobades entre els presidents de Catalunya i Espanya.

Batet ha recalcat que confia que la Generalitat garanteixi la seguretat divendres: "Espero que assumeixi aquesta responsabilitat, tenir competències és tenir responsabilitats. Confio plenament que serà així", ha subratllat. Batet ha recordat les "manifestacions gràfiques" per part de membres del Govern català, per la qual cosa confia que es garantirà la seguretat. "És bo pensar que el consell de ministres o qualsevol reunió es pot fer en qualsevol part del país", ha indicat.

Sobre els dubtes expressats pel Govern pel lloc escollit per a la reunió, la Llotja del Mar a la zona del port de Barcelona, Batet ha defensat que és una ubicació "emblemàtica" a la ciutat i no es tracta d'un lloc "especialment rocambolesc ". "Barcelona està acostumada a acollir grans esdeveniments", ha subratllat. Així mateix, ha tret ferro al fet que el consell es produeixi just un any després dels comicis catalans celebrats enmig de l'aplicació del 155 a Catalunya. Segons ha explicat, la data té més de "aleatòria" que de "deliberada", i ha posat l'accent al fet que és la que ha "encaixat" amb la intenció de l'executiu espanyol de treure les reunions ministerials fora de Madrid.