Batet no tanca la porta a buscar el suport de l'independentisme: "No hem renunciat mai al diàleg"

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, que dissabte va ser proclamada cap de llista del PSC a les eleccions espanyoles, ha deixat clar avui que no tanquen la porta a buscar el suport dels partits independentistes després dels comicis: "No hem renunciat mai al diàleg. Davant la crisi territorial cal diàleg, perquè podem parlar de tot, però dins d'un marc legal, perquè sortir del marc democràtic seria anar al buit, i aquesta ha sigut la nostra posició des del primer fins a l'últim dia", ha remarcat Batet, que ha afegit que caldrà veure, però, "quin és el posicionament de la resta de forces polítiques" en una entrevista a TV3.

Sí que ha lamentat, però, el no als comptes del PDECat i ERC: "Malauradament els pressupostos s'han quedat en un calaix i suposava un gran increment de les inversions a Catalunya i sense més comptes és més complicat governar", ha admès. També ha lamentat la marxa del diputat d'ERC, Joan Tardà, que ja ha anunciat que no repetirà com a candidat. "ERC perd molta experiència perquè coneix molts actors i partits i havia aconseguit tenir interlocutors a tots les formacions", ha apuntat Batet, que s'ha mostrat convençuda que "trobarem altres d'interlocutors, tot i que Tardà tenia molt clar que no es podien fer plantejaments impossibles i una sensibilitat d'esquerres".

En qualsevol cas, la ministra no s'ha volgut mullar sobre qui serà el soci prioritari: "Està per veure, els decrets lleis han estat aprovats per diferents partits, també el PP n'ha secundat. Per tant, el PSOE parlarà amb tothom com ho ha fet en aquests vuit mesos". Batet ha assenyalat que confien en aconseguir un aval més gran a les urnes: "Sortim a guanyar les eleccions per tornar a governar, perquè si ho hem fet amb 84 diputats, amb molts més ho podrem continuar fent", ha exposat Batet. "El que em motiva és tot el que queda per fer perquè hi ha projectes damunt la taula que ens permetran avançar i modernitzar el país com aconseguir la igualtat entre homes i dones o la transició energètica", ha subratllat.

Sobre la seva candidatura, ha afirmat que "el projecte és el més important més enllà de la persona que el representa". Davant la dissolució de les Corts que el president espanyol, Pedro Sánchez, farà efectiva avui, Batet ha reconegut que compaginarà la seva tasca com a candidata i ministra. "Em desdoblaré. Faré de ministra perquè el país no es pot quedar sense govern, però dedicaré bona part del meu temps a fer campanya amb més activitat", ha advertit. Batet també ha tret ferro al fet que els socialistes aprovin mesures aquestes últimes setmanes. "Portem 40 anys de democràcia i hem tingut governs en funcions i encara no estem en aquesta situació i podem aprovar el que vulguem sense limitacions i no renunciarem a tirar endavant projectes". En aquest sentit, ha recordat que "un govern molt recent del PP va aprovar 400 mesures en les últimes vuit setmanes i no ho vam criticar aleshores".

"Cada govern té el seu full de ruta i hi havia urgències, com recuperar la sanitat universal", ha afegit la ministra que ha denunciat que "el PP va utilitzar el decret llei durant els quatre anys que va governar tot i ser un recurs extraordinari". Sigui com sigui, la cap de llista socialista ha anunciat que intentaran tirar endavant els decrets llei que promouen amb el suport de la resta de partits perquè puguin ser aprovats. Un d'ells serà el de l'habitatge, que es va presentar divendres. "És urgent perquè continuen haver-hi massa desnonaments encara i la voluntat és que no passin tres mesos més perquè s'aprovi", ha assenyalat Batet, que ha destacat que dels vint que han presentat, només aquest no ha rebut el vistiplau.

D'altra banda, la dirigent socialista ha criticat amb duresa les paraules del president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, que ahir va afirmar que els drets dels andalusos són trepitjats a Catalunya.

"Aquestes afirmacions són una irresponsabilitat. El president de la Junta d'Andalusia intenta confrontar i dividir els ciutadans pels seus orígens o llengua, però és inconstitucional el que proposa perquè tothom ha de tenir els mateixos drets i totes les persones que viuen a Catalunya són catalanes i catalans", ha expressat.

Batet també s'ha referit a les compareixences dels exmembres del govern espanyol al judici de l'1-O de la setmana passada per mostrar la seva incredulitat pel fet que diguessin que desconeixien el funcionament de l'operatiu policial. "Hem de respectar el poder judicial, però sorprèn que els responsables d'un govern en no tinguin cap coneixement i em genera perplexitat tot i que no sé si les seves afirmacions són certes o falses", ha dit.