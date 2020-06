Batet obre una ronda de contactes amb portaveus per rebaixar la tensió al Congrés

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha obert una ronda de contactes amb els portaveus dels grups parlamentaris per traslladar-los la voluntat de rebaixar la crispació a la cambra. La setmana passada s'hi van viure episodis de tensió amb un debat entre el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que va qualificar de "fill de terrorista" el líder de Podem. També es va produir un enfrontament entre Iglesias i el portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a la comissió de reconstrucció. Aquest dilluns Batet va conversar per telèfon amb la diputada conservadora, segons ha explicat Álvarez de Toledo en roda de premsa, i li va traslladar que no compartia que ara intenti rebaixar la crispació i abans no. Per exemple, quan a la sessió constitutiva desenes de diputats van prometre el càrrec "amb expressions lesives contra la dignitat parlamentària i la legalitat constitucional".

Álvarez de Toledo s'ha ratificat en les manifestacions del debat de la setmana passada i ha culpat el govern espanyol d'arribar a aquesta situació. "Quan hi ha un govern tan ultra, l'oposició denuncia els fets i se l'acusa de crispar. És una vella mordassa mitjançant la qual s'intenta silenciar l'oposició. La crispació la provoquen els fets del govern, que irriten la salut democràtica espanyola", ha afirmat Álvarez de Toledo. La portaveu del PP ha reiterat que el govern actual és el "més ultra i radical de la democràcia" per la presència de Podem, que ha qualificat de partit "marginal", i també pel suport de forces "que treballen per la dissolució de la legalitat constitucional".

En la conversa amb Batet li ha traslladat que corregeixi el diari de sessions perquè les seves paraules no apareguin en cursiva i entre claudàtors –la presidenta del Congrés, de fet, va arribar a avisar-la que no constarien en acta–. Si no és així, ha advertit que portarà els fets al Tribunal Constitucional i ha insistit que Batet hauria d'actuar "com a autoritat independent" i no com a "corretja de transmissió de la Moncloa". A la roda de premsa, Álvarez de Toledo ha tornat a defensar les seves acusacions a Iglesias i ha situat la "paradoxa" que representa que el líder de Podem acusi Vox de voler donar un cop d'estat mentre ell dona suport a "persones que fàcticament van donar un cop d'estat el 2017 a Catalunya". "Tot això cal desmuntar-ho", ha conclòs.

Confiança de Casado

Álvarez de Toledo ha tornat a comparèixer en roda de premsa després de setmanes sense fer-ho i enmig d'un debat als mitjans espanyols sobre les desavinences internes al PP per la duresa de la portaveu parlamentària. La diputada ha explicat que té la confiança i el suport del líder del partit, Pablo Casado, i de la direcció de la formació. Álvarez de Toledo ha agraït que el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, hagi exposat públicament les discrepàncies amb la seva intervenció de la setmana passada. "Defenso que hi hagi un debat obert i transparent dins el partit i el grup parlamentari, i fins i tot que es pugui votar diferent", ha apuntat Álvarez de Toledo, que ha afegit que no pot debatre amb "fonts anònimes" que a través dels mitjans mostrin el seu malestar amb ella.

Durant la roda de premsa ha assegurat que si Casado la volgués destituir ho faria amb naturalitat i comunicant-l'hi de manera personal, de la mateixa manera que li va trucar per proposar-li anar a les llistes o per nomenar-la portaveu al Congrés. A més, ha assegurat que no creu que la incomoditat que alguns dirigents hagin pogut mostrar a través dels mitjans pugui comportar la seva destitució. Tampoc ha pensat en abandonar la política des que hi ha tornat, ha puntualitzat.